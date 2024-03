O explozie la mii de ani-lumină de Pămînt va crea o „nouă stea” pe cerul nopții

Evenimentul așteptat, cunoscut sub denumirea de „nova”, va avea loc în constelația Corona Borealis a Căii Lactee, în emisfera nordică a bolții cerești, care se află între constelațiile Boarul și Hercule, transmite Digi24.

În timp ce o supernovă reprezintă moartea explozivă a unei stele masive, nova se referă la explozia bruscă și scurtă a unei stele colapsate, cunoscută sub denumirea de pitică albă.

T Coronae Borealis, cunoscută și sub numele de „Steaua Arzătoare”, este un sistem binar care include o pitică albă moartă și o gigantă roșie bătrînă – acest tip de stele se formează atunci cînd stele își epuizează rezerva de hidrogen necesară fuziunii nucleare și începe să moară, scrie CNN.

