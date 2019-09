Labirint de tuneluri secrete, sub piramidele din Egipt

Orașul Saqarra este cunoscut pentru Piramida lui Djoser, construită cu circa 27 de secole î.Hr., în timpul celei de-a treia dinasti.

Piramida este o structură cu șase niveluri, însă arheologii au descoperit lucruri și mai uimitoare sub suprafață - o adevărată "lume subterană".„Există sute de metri de tuneluri construite pentru a crea ceva incredibil", a spus istoricul Bettany Hughes, care a explicat și de ce mormîntul ascuns era atât de central pentru egiptenii antici. "Acesta este un palat subteran, nu este unul obișnuit".Un sistem urias de pesteri, grote si incaperi subterane se afla ascuns sub uriasele piramide din platoul Giza, a susținut și Andrew Collins, un explorator britanic, care este convins ca a descoperit misterioasa lume subpamanteana a faraonilor egipteni.„Exista o zona imensa, neatinsa pana acum de arheologi, care reprezinta un ecosistem extrem de elaborat in care traiesc lilieci, serpi veninosi, paianjeni din specii rare si, posibil, organisme inca necunoscute oamenilor de stiinta", afirma britanicul, potrivit Descopera.ro. Collins, care va publica o carte despre descoperirile sale in luna septembrie, a anuntat ca a descoperit intrarea intr-o lume subterana, dupa ce a citit memoriile unui diplomat din secolul al XIX-lea.„In scrierile sale, consulul britanic Henry Salt, povesteste cum a investigat un sistem gigantic de catacombe in anul 1817, in compania exploratorului italian Giovanni Caviglia. In document se spune ca acestia au explorat pesterile pe sute de metri, pînă in momentul in care au descoperit patru incaperi uriase din care pareau sa porneasca alte tuneluri si grote", sustine acelasi Collins.Conform englezului, vechii egipteni cunosteau aceste pesteri, numele vechi al platoului Giza, Rostau, insemnand nimic altceva decat „intrarea in tuneluri" Acesta este convins ca incaperile subterane sunt vechi de zeci sau poate chiar sute de mii de ani, si ca in ele se ascund secrete nebanuite ale istoriei trecute.