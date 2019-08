În Thailanda, a fost găsit un bărbat de 128 de ani În lume 28 august 2019, 23:30

Bărbatul datorează această vîrstă avansată la care a ajuns, activităţilor regulate de sport și dietei sănătoase.

Un locuitor al micului sat Monsombun din nord-estul Thailandei pe nume On Parnchomphu susține că are 128 de ani. Potrivit portalului local de știri The Thaiger, data nașterii, indicată în buletinul de identitate al posibilului longeviv, este 9 aprilie 1891.

„Dacă ar fi posibil, mi-ar plăcea să trăiesc pînă la 200 de ani”, îl citează portalul pe On Parnchomphu.

Bărbatul consideră că sportul regulat și o dietă sănătoasă l-au ajutat să atingă o vîrstă atît de înaintată. Chiar la venerabila sa vîrstă, menține o formă fizică bună și o minte lucidă.

De exemplu, pînă acum, On Parnchomphu continuă să o ajute prin gospodărie pe soția sa „relativ tînără” de 70 de ani. De-a lungul anilor de căsătorie, cuplul a crescut șapte copii și 11 nepoți, care locuiesc și în Monsombun.

Dacă informațiile despre vîrsta longevivului vor fi confirmate, On Parnchomphu poate deveni cel mai bătrîn om nu numai din Thailanda, ci din întreaga lume.