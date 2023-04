Demidețki: "Nimeni așa și nu a aflat ale cui rachete au căzut pe teritoriul Moldovei"

În Moldova, nimeni așa și nu a aflat și a anunțat oficial ce fel de rachete au căzut pe teritoriul țării noastre și ale cui rachete au fost.

Asupra acestui fapt a atras atenția cunoscutul jurnalist Valerii Demidețki, vorbind în cadrul emisiunii "По фактам cu Iulia Fedorova", relatează Noi.md .

El a menționat că ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, în discursul său la București, a spus că pe teritoriul Moldovei au căzut rachete rusești.

"Mă miră faptul că noi nu am anunțat niciodată ce fel de rachete au căzut aici? La patru sute de metri de casa părinților mei din Briceni a căzut o rachetă. Și colegii mei de clasă, prietenii mi-au spus: "Știi, e un lucru ciudat. Un trabuc imens din duraluminiu. Este clar că e o rachetă S-300 a căzut de la o înălțime de cîteva mii de metri, dar nu există nici o groapă, nimic". În jur este o livadă de mere și nici o creangă nu s-a rupt. Se creează impresia că a fost adusă, aruncată dintr-un camion și prezentată nouă, apoi prezentată în același mod de trei ori. Noi nu am auzit nimic: ce fel de rachetă? Unde este? Ce a căzut acolo în Naslavcea și așa mai departe. Da, s-ar putea. Eu nu exclud acest fapt, nu sînt expert, nu am condus procesul de investigație. Dar înțeleg că poate au căzut rachete ucrainene, cu care au încercat să doboare rachetele rusești. Dar în acest caz efectuați o anchetă, anunțați oamenii despre acest lucru", a subliniat Valerii Demidețki.

El a atras atenția asupra faptului că nimeni nu lansează rachete în Moldova cu rea intenție.

"Nimeni nu a trimis rachete în Moldova. Au fost două sau trei cazuri cu aceste rachete și nu este clar ce a fost asta . Nu a fost anchetat acest caz. Ei spun că de acest caz se ocupă procuratura, armata, dar nu am fost anunțați despre nimic: ce fel de rachetă a căzut? Cum a căzut? Cine o urmărea?", a spus jurnalistul.

Potrivit lkui, autoritățile au spus că nu contează a cui rachetă a căzut, pentru că va oricum aceasta va fi vina Rusiei.

"Dar nici asta nu este o abordare, știți? Dar dacă mîine va cădea o rachetă românească? Știți, în timpul tragerilor se mai întîmplă și acolo. Ucrainenii au doborît un avion rusesc cu israelieni deasupra Mării Negre. Apoi au recunoscut. Astfel de cazuri se întîmplă în timpul exercițiilor. Deci, vom pune acum totul pe seama Moscovei? Haideți desfășurăm o anchetă, să răspundem la toate aceste întrebări", a subliniat Valerii Demidețki.