Bill Gates a fost ”Moș Crăciun” pentru o tînără norocoasă de pe Internet

O utilizatoare a site-ului Reddit a devenit fericita destinatară a unui cadou de Crăciun de nu mai puțin de 36 de kilograme, venit din partea miliardarului Bill Gates.

O tînără din Detroit cunoscută sub numele de Shelby a participat la schimbul de cadouri de Crăciun făcut pe site-ul Reddit și a avut surpriza să primească un dar chiar de la fondatorul Microsoft, Bill Gates, scrie Business Insider.Este al cincilea an cînd Gates participă la ”Secret Santa” – ”Moșul secret”, schimbul de cadouri organizat de Reddit, site-ul cu zeci de milioane de utilizatori. Ca de fiecare dată, Gates a făcut un efort pentru a personaliza darul, în funcție de dorințele destinatarului. Într-o postare pe Reddit, Shelby a spus că donația miliardarului către Asociația Americană Cariovasculară a fost cea mai frumoasă parte a cadoului. Asta în condițiile în care mama tinerei a murit chiar anul acesta, în primăvară, din cauza problemelor cardiace.Dar cadoul de 36 de kilograme nu s-a rezumat la donație. Iată ce a mai primit Shelby:O colecție de cărți apărute în 2019 și recomandate personal de Gates.O căciulă de Moș Crăciun inspirată de universul Harry Potter.O pereche de cercei inspirați de jocul „The Legend of Zelda”.Un hamac.Ciocolată de la un magazin din Seattle.Șapte pachete de biscuiți Oreo, cu arome diferite.Jucării pentru pisica lui Shely,Un Joc de logică. Alte opt cărți.O copie după manuscrisul cărții ”Marele Gatsby”.Două seturi de Lego pentru adulți, unul inspirat de castelul Hogwarts din Harry Potter, altul de R2D2, robotul din Războiul Stelelor.Un set de suveniruri din ”Twin Peaks”.