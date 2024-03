Aplicația mobilă WhatsApp NU va mai putea fi folosită de pe anumite telefoane întrucît se actualizează continuu, iar unele smartphone-uri nu pot ține pasul cu ea. Ce telefoane mobile apar pe „lista neagră”?

WhatsApp se numără printre cele mai utilizate aplicații mobile. Popularitatea sa a crescut în mod constant de-a lungul timpului. Pentru a se adapta la cerințele oamenilor, se actualizează continuu. De aceea, nu va mai fi accesibil pe o serie de dispozitive mobile, ce nu pot ține pasul, transmite ziarulnational.

WhatsApp nu va mai putea fi utilizată pe 35 de modele de telefoane mobile din cauza vechimii sistemului lor de operare. Cele mai multe dispozitive afectate sînt cele fabricate de către Samsung, Sony, Xiaomi, HTC, Huawei, LG, Lenovo, ZTE și iPhone. În rîndurile următoare, aveți „lista neagră” completă:



Samsung Galaxy S

Samsung Galaxy S Plus

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Ace

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

Sony Xperia Z

Xiaomi Mi1

HTC One

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Sony Xperia M

Lenovo A820

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

ZTE V956 – UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

Iphone 4

Iphone 4s

iPhone 5

Iphone 5c

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus.



Schimbarea majoră din acest an este introducerea celebrei inteligențe artificiale. Numai telefoanele performante vor permite utilizarea normală a acestei funcționalități.

Oamenii care vor actualiza aplicația mobilă vor fi plăcut surprinși să descopere că inteligența artificială poate realiza adevărate minuni. Cu ajutorul ei, pot fi create fundaluri și imagini de la zero. Mai mult decît atît, ei pot adresa întrebări, la care vor primi răspunsuri într-un timp record.



Deși această actualizare nu este încă disponibilă, atunci cînd va fi lansată în Google Play sau în AppStore, proprietarii telefoanelor vechi nu vor mai putea să o utilizeze.