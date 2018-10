SA „ATC – Agrotehcomerț”, un partener de încredere pentru agricultorii din Moldova (VIDEO) ©

În cadrul Expoziției internationale specializate „Moldagrotech” (ediţia a XXXV-a), care se desfășoară în aceste zile la CIE Moldexpo, și-a prezentat produsele și SA „ATC – Agrotehcomerț”, relatează Noi.md.

Șeful departamentului de vînzări al combinelor ”Rostselmash”, Oleg Iarov, susține că SA „ATC – Agrotehcomerț” propune o gamă largă de tehnică agricolă precum tractoare, combine de recoltare, cositoare, remorci și o gamă largă de combine.

”Compania SA „ATC – Agrotehcomerț” este distribuitorul oficial al uzinei ”Rostselmash” încă din anul 2002. În acești ani, am reușit să vindem peste 1000 de combine, tehnica noastră poate fi găsită practic în orice colț al Republicii Moldova. În acest an, sîntem bucuroși să prezentăm combina de recoltare a cerealelor ”Nova 340”, care se potrivește producătorilor agricoli mici”, a declarat Oleg Iarov.

Potrivit lui, combina, care a venit în schimbul legendarei combine ”Niva”, este compactă, ușor manevrabilă și dispune de o cabină modernă în care se regăsește inclusiv și aerul condiționat, atît de vital pentru agricultori pe timp de vară.

”Totodată, în cadrul expoziției date, prezentăm agricultorilor și o gamă largă de remorci a companiei ”Klever”. În acest an, am adus în cadrul expoziției și stropitoare dotată cu GPS, care are un butoi de 3200 de litri, dar și o combină de recontare ”Sun Stream 780”, lungimea de lucru a căreia este de 7,8 metri”, a conchis Oleg Iarov.

Șeful departamentului de vînzări al combinelor ”Rostselmash” spune că tehnica agricolă vîndută de companie este nu doar de o calitate înaltă, dar și este la un preţ accesibil. Totodată, compania pune la dispoziția agricultorilor și o gamă largă de piese de schimb, dar și specialiști calificați care pot oferi soluții la orice probleme apărute pe parcursul utilizării tehnicii agricole.

”Compania ” Rostselmash”, este o companie cu un nume bine cunoscut în rîndul producătorilor agricoli. Din momentul creării sale, compania a vîndut peste un milioan de combine care au slujit multă vreme agricultorilor”, a mențioant Iarov.

Expoziția „Moldagroteh” (Autumn), care se desfășoară în perioada 17-20 octombrie în cadrul CIE Modexpo, este unul dintre cele mai mari proiecte expoziționale din domeniul agriculturii, în cadrul căruia este prezentată întreaga gamă de mașini și utilaje agricole noi, precum și cele mai performante tehnologii și materiale pentru producția agricolă. Expoziția are loc anual toamna și primăvara.