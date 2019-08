Muravsсhi a povestit cum s-a reuşit, scutirea Moldovei de o datorie pentru gaz de 120 mln. de dolari

Fostul viceprim-ministru, fost ministru al Economiei al Moldovei, actualmente expert independent Alexandru Muravsсhi a vorbit despre evenimentele de acum 20 de ani, cînd autoritățile, care aveau sarcina de a maximiza economiile banilor statului și de a atenua povara datoriei, au reușit o operațiune specială bine gîndită, cu Sprijinul Băncii Mondiale și asistența unei bănci intermediare pentru a răscumpăra datoria republicii de la Gazprom cu o reducere bună și, avînd suma de 35 mln. de dolari, să elibereze ţara de o datorie de 120 mln. de dolari, transmite Noi.md.

Alexandru Muravsсhi a povestit această istorie interesantă pe pagina sa dintr-o reţea de socializare, menționînd că situația cu miliardul furat de la cetățeni îl face să revină cu memoria la evenimentele de acum 20 de ani, unde la fel au fost implicați bani mari, totuşi participanţii la acele evenimente urmăreau cu totul alte scopuri.„Dacă participanţii la înșelătoria cu miliardul şi-au propus să jefuiască propriul popor şi să-mi umple buzunarele, atunci participanții la evenimentele din 1999 s-au confruntat cu sarcina de a economisi banii statului și de a ușura povara datoriei”, a subliniat el.Fostul vicepremier, fost ministru al economiei Moldovei, a amintit că sfîrșitul anilor 90 ai secolului trecut a fost extrem de dificil pentru Moldova, în primul rînd, din aspect financiar. Schimbarea accentuată a structurii prețurilor, manifestată în creșterea cosmică a prețurilor la energie și în saltul lor nesemnificativ la produsele agricole, a dus la o creștere rapidă a datoriei Moldovei pentru aceste resurse și, mai ales, pentru gazul livrat de Rusia.Fostul viceprim-ministru și fost ministru al economiei Moldovei a menționat că în 1999 el era responsabil şi pentru sectorul energetic în calitate de vicepremier.„Purtam negocieri foarte anevoioase cu Gazprom, încercînd să obţinem tarife mai rezonabile, să deplasăm termenele de plată etc. Dar în fiecare zi devenea mai greu de făcut. Este de înțeles. Rusia și Gazprom înşişi erau pe punctul de a falimenta. Cînd colo, în timpul unei discuții dintre prim-ministrul Ion Sturza şi reprezentanții Băncii Mondiale, s-a iscat ideea de a răscumpăra datoria noastră de la Gazprom cu reducere. Banca Mondială a fost gata să ne ofere acest împrumut favorabil. Problema ţinea doar de realizarea întregii operați astfel încît Gazprom să nu-şi dea seama că noi sîntem cei care răscumpărăm. De ce? Simplu, dacă ar vedea că avem bani, aceștia îi vor pretinde pentru achitarea parţială a datoriei și vor continua să preseze. Datoria noastră nu ar fi scăzut nici cu un cent, iar dobînda pentru obligațiuni ar fi continuat să crească. Și atunci ni s-a recomandat să organizăm totul prin intermediul unei bănci-intermediar dintr-una din țările UE”, a spus Alexandru Muravsсhi.„Banca Mondială ne-a alocat 35 mln. de dolari și a dispus startul. Jocul a început. Mă plîngeam în fața Gazprom, rugînd să aibă milă de noi, să ne înțeleagă situația, să mai aştepte, noi vom plăti, dar pînă acum nu avem nimic. În paralel, ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, a elaborat toate detaliile tehnice ale operațiunii cu reprezentanți ai băncii intermediare. Aceștia au apelat la Gazprom cu propunerea că sînt gata să cumpere de la Gazprom toate obligațiunile Moldovei în valoare de 90 mln. de dolari și cu o dobîndă de 120 mln. de dolari, achitînd suma de 35 mln. de dolari. A fost o reducere bună, Gazprom, bineînţeles, era în mare pierdere, dar a fost o perioadă de criză cînd se pierdeau miliarde. Aşadar, Gazprom a avut de ales: să-i aștepte pe moldoveni să adune ceva bani mărunţi (dacă vor reuşit să adune!) sau să obțină o sumă mică, dar sigură. Eu pe de o parte cu tînguielile de sărăcia noastră, pe de altă parte, bancherii cu bani reali. Și Gazprom n-a rezistat ispitei”, a declarat fostul viceprim-ministru, fostul ministru al Economiei din Moldova.Și abia după aceea, Gazprom şi-a dat seama că, în realitate, noi am fost cei care am cumpărat obligațiunile, dar era prea tîrziu. Trebuie să fim recunoscători Gazprom pentru că nu a păstrat nici o supărare pe noi și am continuat relațiile de afaceri normale. Anume aşa ne-a reuşit să eliberăm ţara de o datorie de 120 mln. de dolari contra 35 mln. de dolari. Sper că această poveste va fi interesantă pentru cei interesați de istoria modernă a Republicii Moldova. Poate că mi-a lipsit ceva, pînă la urmă, au trecut 20 de ani de atunci. Dar esența evenimentelor este transmisă cu exactitate”, a declarat fostul prim-ministru, fost ministru al Economiei din Moldova.