Moldova optează pentru deblocare exportului de produse agricole în Rusia

Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova, a avut la Moscova o întrevedere cu Alexei Gordeev, vice-prim-ministrul Federației Ruse, ex-ministru al Agriculturii al Federației Ruse, relatează Noi.md.

Interlocutorii au discutat perspectivele cooperării comercial- economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă. În particular, Igor Dodon a menționat creșterea stabilă a livrărilor producției agricole moldovenești pe piața rusă în ultimii doi ani.



În cadrul dialogului, Președintele Moldovei a accentuat că, datorită înțelegerilor pe care le-a avut anterior cu Președintele Rusiei se înregistrează o dinamica pozitivă a creșterii exporturilor legumelor și fructelor din Moldova pe piața uriașă a Rusiei. ”Spre exemplu, livrarea merelor în 2015 a căzut brusc de 9 ori în comparație cu 2013, dar în 2017 a crescut de 11 ori în comparație cu 2015. Volumul exportului legumelor în 2016 s-a micșorat de 24 de ori în comparație cu 2013, dar în 2017 a crescut de 11,5 ori. În 2014 s-a micșorat exportul vinului, iar peste un an a fost înregistrată o creștere cu 6,6%, în 2016 – cu 42,5%, în 2017 – cu 15,4%. Livrarea strugurilor din țara noastră în 2015 a scăzut de 1,9 ori, dar în 2016 a crescut cu 65%, în timp ce în 2017 – deja aproape de două ori”, a specificat Președintele țării.



În context, șeful statului a subliniat că sarcina de bază a Republicii Moldova constă în deblocarea completă a exportului mărfurilor agro-industriale moldovenești cu scopul restabilirii nivelului de exporturi existent de pînă la criză.



În final, Igor Dodon a reiterat că relațiile cu Federația Rusă constituie o prioritare în agenda politicii externe a Președintelui Republicii Moldova, fapt care este solicitat și de majoritatea populației care are încredere în șeful statului.