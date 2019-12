Dodon: Țara noastră are rezerve valutare care se află în afara țării

Igor Dodon a propus ca din rezervele Băncii Naționale să fie retras cel puțin un miliard de dolari pentru investiții, iar banii s-ar afla pe un cont la Washington.

„Noi avem trei miliarde de dolari, rezerve valutare a statului Republica Moldova. Acești bani se află pe cont în Washington. Adică tot la americani stau. Și atunci noi ce facem? Hai să luăm o parte din acești bani și să investim în economie, drumuri... Știu că rezerva aceasta trebuie să acopere trei luni de import, dar ea deja de trei, de cinci ori poate să acorepe trei luni de import. Hai să lăsăm acolo 1 jumate, două, iar un miliard... să nu căutăm bani nu știu pe unde, noi avem banii noștri”, a declarat președintele, la emisiunea Puterea a patra, de la N4.„Moldovenii trebuie sa cunoască exact ce se întîmpla cu banii lor, daca o parte din acești bani pot sau nu pot fi utilizați pentru investiții, care să le facă viața mai bună. Cetățenii noștri au dreptul sa cunoască de ce ținem acești bani ai lor in străinătate, unde sînt valorificați pentru deficitul bugetar al altor țări, cu o dobînda aproape zero, în timp ce noi sîntem nevoiți sa luăm împrumuturi cu 1-2 la sută pentru a construi drumuri sau a face alte investiții importante pentru infrastructură și dezvoltare durabilă”, a venit cu explicații șeful statului, pe pagina sa de Facebook, după ce ideea a stîrnit reacții aprinse printre politicieni și analiști economici, scrie noi.md cu referire unimedia.info „Nu am cerut niciunei instituții să scoată bani din rezerva valutară, așa cum în mod manipulativ au afirmat unii, am cerut însă clarificări și voi primi aceste clarificări, indiferent ca le place sau nu unor experți”, a mai spus Igor Dodon. Declarație Igor Dodon / Sursa:FacebookÎn același timp, ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, a declarat că, pentru a extrage o asemena sumă din rezervele valutare ale statului, „există cadru legal care prevede scopurile în care aceste rezerve pot și urmează a fi utilizate. În limita cadrului legal, trebuie de examinat.”Totuși, unii politicieni nu s-au arătat încîntați de ideea președintelui. Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a declarat că ideea i se pare „năstrușnică”: „Dacă ar fi fost totul atît de simplu, ideea ar fi fost implementată demult. Inclusiv atunci cînd s-a furat un miliard din sistemul bancar.”