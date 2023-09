Coarnele cultivate în R. Moldova ar putea ajunge pe piaţa europeană

Un agricultor din Republica Moldova care cultivă coarne este doar la un pas de obţine două certificate internaţionale, care-i vor permite să-şi vîndă produsele pe piaţa europeană.

Este o premieră în rîndul femierilor basarabeni care cresc aceste fructe. Cu ajutorul certificărilor internaţionale, antreprenorul va mai putea să comercializeze coarne la un preţ cu pînă la 15 la sută mai mare decît în ţară, transmite Tvr Moldova.

Iurie Stratan din satul Crețoaia, raionul Anenii Noi, cultivă coarne pe un teren de cinci hectare. Culege anual pînă la 20 tone de fructe şi este printre puţinii din Republica Moldova care creşte un soi nou – cornul altoit. Acest lucru l-ar putea face cunoscut în lumea întreagă şi chiar să ajungă în Guiness Book.

”Ca la mine nu e la nimeni, noi sîntem moldoveni şi nu am văzut livadă plantată indrustrială de corn. Am fost primul în Moldova a plantat livadă industrial de corn şi printre puţinii care am fort în Europa. Plus la asta noi undeva am citit cu soţia, că dacă depunem în cartea Guinness toate documentele, aveam să obţinem că sîntem cea mai mare livadă de corn care există pînă acum în Europa”, spune agricultorul.

Pentru ca fructele lui Iurie Stratan să ajungă şi pe piaţa europeană, agricultorul şi-a perfectat două certificate internaţionale – Global GAP și GRASP. Iar pentru a se putea alinia standardelor internaţionale, a trebuit să îndeplinească peste 200 de cerinţe.

”Condiţiile sînt îndeplinite în toţi aceşti 25 de ani cît creştem cornul deoarece cornul acesta nu a fost prelucrat niciodată cu nici o substanţă. Noi practicăm agricultura conservativă. Aici numai cosim iarba manual, mai mult nu se face nimic”, a declarat Stratan.

În Republica Moldova sînt peste 100 de fermieri care dețin certificări individuale internaţionale.