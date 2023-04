Tot mai mulți americani nu-și pot plăti creditele la timp

Reporterii Reuters au intervievat reprezentanți ai marilor bănci americane și au constatat că gradul de îndatorare a populației țăriiprin credite este în creștere.

Profitul la Bank of America Corp (BAC.N) , JPMorgan Chase & Co (JPM.N) , Wells Fargo & Co (WFC.N) și Citigroup Inc (CN) a depășit previziunile analiștilor datorită cîștigurilor neașteptate obținute din creșterea ratelor dobînzilor. Între timp, bancherii se tem că va avea loc o recesiune înainte de sfîrșitul anului și o creștere a arieratelor clienților, potrivit info24.

Am observat o slăbire treptată a unor tendințe în ceea ce privește sănătatea financiară a consumatorilor în comparație cu anul trecut", a declarat directorul financiar al Wells Fargo, Mike Santomassimo.

Bank of America a alocat 931 milioane de dolari pentru acoperirea pierderilor din credite în acest trimestru (30 milioane de dolari cu un an înainte). Dar aceste cifre sînt încă sub nivelurile de dinaintea pandemiei, a precizat banca în declarația sa de profit și pierderi.

Aproape o jumătate de trilion de dolari a fost retrasă de clienții băncilor americane din conturile lor în mai puțin de o lună. Acesta este un nivel record din 1973 încoace, arată statisticile Rezervei Federale americane.

Panica provocată de falimentul a trei mari bănci și de înăsprirea politicii monetare ar fi principalul motiv al ieșirii fondurilor clienților din conturile instituțiilor de credit. În patru săptămîni, marile bănci americane au pierdut aproximativ 157 de miliarde de dolari.

Instituțiile financiare americane mai mici au pierdut aproximativ 249 de miliarde de dolari, iar băncile străine au pierdut 93 de miliarde de dolari. Depozitele totale au scăzut la minimul ultimului an și jumătate și s-au ridicat la aproximativ 17,19 trilioane de dolari.