Top 10 plante care cel mai bine curăță aerul în casă

Cine nu şi-a imaginat că plantele în ghiveci, crescute în locuinţă, pot purifica aerul se înşeală. Cercetările din ultimii ani au arătat că grădinăritul poate îmbunătăţi starea de spirit şi creativitatea în timp ce ne scapă de stres.

Pe lîngă aceste aspecte, plantele pot aspira toxinele din cameră, ajutînd la purificarea aerului. Cum funcţionează Plantele absorb gazele din locuinţă prin porii din frunzele lor, iar microbii din rădăcinile lor îi ajută să îi transforme în nutrienţii de care au nevoie pentru a creşte.De luat în seamă este modul în care plantele transformă dioxidul de carbon pe care oamenii îl respiră în glucoză şi oxigen. De asemenea, plantele pot absorbi o varietate de compuşi organici volatili care sînt eliberaţi din materiale de construcţie, ţesături, fum de ţigară, vopsele, materiale plastice şi multe altele.Aceste compuşi organici volatili (COV), inclusiv benzen, toluen, formaldehidă şi octan, provoacă iritaţii oculare, dureri de cap şi greaţă atunci cînd nivelurile lor cresc prea mult. Toxinele sînt absorbite mai bine de plantele de dimensiuni mari şi cu frunze mari.1. Crinul păciiEste uşor de îngrijit şi curăţă aerul de o gamă largă de toxine. În schimb, planta poate fi dăunătoare dacă este scuturată de copii sau animale de companie. Dacă este plasată în camere cu expunere estică sau nordică, în dormitor sau în birou, va asigura un aer curat, fără toxine, alungănd depresia şi anxietatea.2. GerberaFlorile roz, roşii, galbene sau portocalii au o putere deosebită. Gerbera a fost chiar folosită într-un experiment NASA cu instalaţii de curăţare a aerului. Are nevoie de lumină moderată în interior, aşa că încearcă să găseşti un loc în care să răsară soarele dimineaţa şi care oferă umbră după-amiază.3. FicusulEste un exemplar înalt şi robust, cu frunze groase şi strălucitoare şi este deosebit de util în îndepărtarea formaldehidei din aer. Trebuie păstrat departe de animale de companie.4. Plantă şarpeSe mai numeşte şi „limba soacrei”. Este foarte uşor de îngrijit. Trebuie udată doar o dată pe lună şi nici nu are nevoie de multă lumină solară. Ajută la eliminarea benzenului, formaldehidei, tricloretilenei şi xilenului din aerul din interior.5. CrizantemeleCercetătorii NASA au descoperit că aceată plantă acţionează precum un filtru de aer, eliminînd amoniacul, benzenul, formaldehida şi xilenul din aerul din cameră. Este o planta populară şi ieftină şi în plus poate fi plantată şi afară.6. BambusulEste foaret bun pentru eliminarea formaldehidei.Trebuie aşezată în dreptul ferestrei, pentru lumină. Arată foate bine şi poate ajunge la trei metri înălţime.7. Marginata - copacul dragonMarginata este uşor de îngrijit, fiind una dintre cele mai importante purificatoare de aer, potrivit cercetărilor NASA. Trebuie udată doar la fiecare două săptămîni.8. Aloe veraAloe vera este iubitoare de soare şi mai multe beneficii pentru sănătate. Nu doar că purifică aerul din cameră, dar seva sa este bună la pentru tăieturi şi arsuri. Îndepărtează formaldehidă în mod eficient din aerul din interior.9. Sparanghelul SparngerEste evaluată ca fiind una dintre plantele de vîrf care ajută la purificarea aerului, potrivit unui studiu recent al Universităţii din Georgia. Poate fi agăţată într-un coş faorte bine.10. Smochinul plîngătoronform studiului NASA, Ficus benjamina a fost eficientă în curăţarea aerului de formaldehidă, xilen şi toluen. Nu-i place să fie mutată, aşa că găseşte un loc bun şi lasă-l în pace.Cunoscut cel mai frecvent sub numele de smochin plîngător, Ficus benjamina este o plantă populară, dar şi foarte eficientă în purificarea aerului din casă.Această plantă de interior poate fi toxică atunci cand este ingerată, în special de către animalele de companie sau copiii mici, provocînd vărsături, diaree, iritaţii şi dificultăţi la înghiţire.