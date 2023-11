Japonia: Numărul vizitatorilor străini a depăşit pentru prima dată nivelul de dinaintea pandemiei

Numărul vizitatorilor străini care au venit în Japonia pentru afaceri şi agrement a crescut cu 0,8% în octombrie, la 2,52 milioane, comparativ cu perioada similară din 2019, fiind pentru prima dată cînd cifra lunară a depăşit nivelul de dinaintea pandemiei, transmit Kyodo şi Reuters.

Este a cincea lună consecutiv cînd numărul vizitatorilor străini în Japonia a depăşit două milioane. Deprecierea yenului face ca Japonia să fie percepută ca o destinaţie relativ ieftină. Turismul a fost stimulat şi de redresarea curselor aeriene internaţionale la 80% din nivelul de dinaintea pandemiei şi de cererea solidă din Asia de Sud-Est, America de Nord, Europa şi Australia, a informat Organizaţia naţională de turism din Japonia (JNTO), transmite agerpres.



Sosirile din alte ţări au ajutat la compensarea redresării lente a sosirilor de turişti din China continentală, al căror număr încă este cu 65% sub nivelul din octombrie 2019. Chinezii reprezentau aproape o treime din totalul vizitatorilor şi 40% din toate cheltuieile turiştilor în Japonia, în 2019.



Luna trecută, cei mai mulţi turişti au venit din Coreea de Sud (631.100), mai mult decît triplu faţă de perioada similară din 2019. În cazul Americii de Nord şi Europei, sosirile din SUA au crescut cu 38,2%, la 211.900, iar cele din Germania cu 17,6%, la 30.900, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată într-o singură lună.



În primele zece luni din acest an, numărul turiştilor în Japonia a ajuns la aproape de 20 milioane, arată datele JNTO, încă departe de recordul de aproximativ 32 milioane din 2019. Autorităţile nipone se aşteaptă în acest an la 25 de milioane de vizitatori străini.



De asemenea, 937.700 turişti din Japonia au călătorit peste hotare în octombrie, cu 43,6% mai puţini decît în perioada similară din 2019.