Horoscopul pentru 9 iunie 2022

BERBEC

Aceasta ar putea fi o zi plina de probleme tehnice si defectiuni. Este frustrant, dar si un pic amuzant. Tot ceea ce atingi, de la computer la masina de spalat, pare sa gafaie si sa se zguduie inainte de a se rupe in cele din urma. Aparent, astazi ai opusul atingerii lui Midas. Nu o lua personal. In schimb, foloseste-o ca scuza pentru a face ceva iesit din comun cu timpul.

TAUR

Exista posibilitatea ca in decursul acestei zile vei primi o veste buna in legatura cu un proiect la care lucrezi. Se pare ca vei fii nevoit sa iei o decizie ce iti va schimba viata pe viitor. Gandeste-te bine la ceea ce vrei sa faci astfel incat alegerea pe care o vei face sa fie una potrivita. Te poti baza pe intuitie.

GEMENI

Se pare ca in aceasta zi nu vei reusi sa rezolvi problemele pe care le vei intampina. Exista posibilitatea ca starea ta de irascibilitate sa iti puna cam multe obstacole in ceea ce vrei sa faci. Exista riscul sa ai unele mici probleme de sanatate dar nu te panica pentru ca sunt trecatoare. Partenerul de viata va dori sa mergeti sa faceti unele cumparaturi pentru o persoana apropiata.

RAC

Esti tentat sa te intelegi mai bine pe tine insuti si reactiile tale fata de lumea din jurul tau. Ei bine, astazi ar trebui sa-ti faci timp sa te uiti la succesele si esecurile tale, mai ales in ceea ce priveste viata ta de familie. Atmosfera se schimba si lucrurile vor fi mult mai pozitive in urmatoarele zile. Gandeste-te sa impartasesti cu alte persoane ceea ce ai invatat.

LEU

Mental, esti capabil sa faci foarte multe astazi. Vei putea observa ca poti aborda aproape orice provocare cerebrala care vine de-a lungul zilei. Cel mai dificil aspect al zilei va fi legat de emotiile tale. Mai mult decat probabil, vei simti o mare dorinta pentru atentie. Vrei doar sa fii iubit. Ridica-te pe scena, intra intr-o hora si uita pentru cateva momente de grijile zilnice. Incearca sa sarbatoresti cu drag aceasta zi importanta.

FECIOARĂ

Aceasta este o zi buna pentru a sta aproape de casa si a o organiza. S-ar putea sa te gandesti cum sa poti utiliza cel mai bine fiecare colt de spatiul locuit. Este clar ca unele imbunatatiri sunt in ordine. Poate ca poti incepe sa abordezi toate acele reparatii minore pe care le-ai amanat. O data ce acestea sunt terminate, o mana proaspata de vopsea va face minuni care iti vor lumina atat casa, cat si perspectivele.

BALANȚĂ

Ai citit recent despre modul in care o perspectiva mentala pozitiva creeaza un corp sanatos si o viata fericita? Daca da, s-ar putea sa afli doar ca aceasta atitudine aduce rezultate. Te simti puternic, in forma si ascutit mental. Interesele carierei par sa te caute. Un avantaj pe care l-ai putea avea ar fi sa te bazezi pe intuitie. Continua sa faci tot ce ai facut pentru a face toate acestea, pentru ca functioneaza!

SCORPION

Un prieten sau un vecin pe care trebuie sa-l contactezi ar putea sa intre si sa iasa toata ziua din casa, si astfel poti avea probleme sa-l intalnesti. Telefonul sau e-mailul nu vor functiona, deoarece prietenul tau ar putea fi prea ocupat sa verifice mesajele. Cel mai bun mod de a lua legatura cu el poate fi sa urci in masina si sa te duci oriunde s-ar afla. Totusi, ia strazile laterale. Principalele drumuri sunt probabil aglomerate cu trafic!

SĂGETĂTOR

Fii atent la oamenii care vorbesc foarte mult si promit lumea, dar au o perioada dificila in livrarea marfurilor. S-ar putea sa fii prins in anumite discutii astazi daca te bazezi pe oameni care pur si simplu nu ajung la un consens prin modul in care au spus ca ar face asta. Simte-te liber sa te angajezi in activitati sociale cu parteneri, dar nu semna nici o oferta de afaceri majora cu acestia in acest moment.

CAPRICORN

Poti fi intr-o dispozitie linistita si reflectanta astazi. Ai putea primi o informatie de la un vechi prieten care iti va aduce aminte de vremurile bune din tinerete. Nu poti sa nu te uiti la unele dintre deciziile tale din trecut si sa te intrebi cum ar fi fost diferita viata ta daca ai fi luat alte alegeri. Nu are rost sa joci acel joc. Nu iti pune intrebarea „ce se intampla daca”. Multumeste-te cu ceea ce ai.

VĂRSĂTOR

Astazi se pare ca fara sa ai vreun motiv serios, risti sa faci niste sicane unei persoane din anturaj, o persoana care mereu s-a comportat frumos cu tine si te-a sustinut in toate demersurile. Nu lasa dispozitia de moment sa iti strice o relatie importanta pentru tine. Invata sa iti ceri scuze atunci cand gresesti.

PEȘTI

Se pare ca in aceasta zi glumele tale pline de umor destind partial atmosfera tensionata de la locul de munca, iar cei din jur devin foarte cooperanti. Ba mai mult decat atat. Starea de bine pe care o ai te ajuta sa obtii si un mic beneficiu de la sefi. Incearca sa profiti de tonusul bun pe care il ai si vei obtine foarte multe avantaje.