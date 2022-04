Album muzical al unei compozitoare din Bulgaria, recompensat cu un trofeu la Premiile Grammy 2022

Compozitoarea de origine bulgară Penka Kouneva a scris şapte din cele 14 capitole ale albumului "Women Warriors - The Voices of Change", recompensat cu un premiu Grammy la categoria dedicată celui mai bun compendiu clasic, informează Noi.md cu referire la agerpres.ro.

Cea de-a 64-a ceremonie anuală a Premiilor Grammy a avut loc duminică seara la Grand Garden Arena din Las Vegas.



Kouneva a compus şapte din cele 17 capitole din coloana sonoră a albumului simfonic original live-to-picture, scris în întregime de compozitoare de muzică de film. Albumul, dirijat şi coprodus de Amy Andersson, spune poveştile unor femei care şi-au dedicat viaţa pentru căutarea unei lumi mai echitabile, luptînd pentru justiţie socială, drepturile omului şi drepturile civile, cauze de mediu, drepturile minorităţilor, egalitatea de gen şi pentru dreptul fiecărei fete la educaţie.



Compozitoarea născută în Bulgaria este autoarea capitolelor despre cele mai dramatice momente: criza SIDA din SUA din anii 1980, femeile native americane care protestează faţă de construcţia unei conducte de gaze poluante, femeile palestiniene şi israeliene care militează pentru pace în Orientul Mijlociu şi mişcarea Me Too împotriva abuzului sexual asupra femeilor.



Kouneva este o compozitoare, orchestratoare şi producătoare de coloane sonore bulgaro-americană. În 1990, ea a primit bursa Mary Duke Biddle pentru studii în domeniul compoziţiei la Universitatea Duke.



Kouneva a lansat două albume conceptuale premiate: "The Woman Astronaut" (2015) şi "A Warrior's Odyssey" (2012).



Muzica ei este un amestec de influenţe bulgare, pregătire clasică, sensibilitate rock şi coloane sonore moderne de film şi jocuri.