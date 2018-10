Șocul trăit de o mamă: Și-a luat copilul de la grădiniță cu nasul spart (FOTO)

O femeie a avut parte de un adevărat șoc atunci cînd a venit la grădiniță să își ia fiica și a găsit-o cu nasul spart.

Într-o postare dintr-un grup de mamici, aceasta și-a povestit offul și a cerut un sfat de la alte mămici.

”Bună ziua dragi părinți, am și eu un OFF,sper că voi auzi printre voi un sfat sau o îndrumare.

Deci,avem o fetiță de 5 ani,care frecventează grădinița 35 de la Botanica,marți luînd copilul de la grădiniță, la ora 15,descopăr că copilul meu are nasul spart,albastru de vînat,și ea roșie de plîns, voi atașa poza,educatoarea nu este la curent ce s-a întîmplat, argumentînd că a ieșit la baie și mai departe vedeți și singură cum e, indignată rău de tot,că chipurile i-a fost acordat primul ajutor medical,indignată îi spun de ce nu m-a anunțat, și după cum am înțeles a fost lovită de un băiat din grupă, și întrebarea mea este de ce părinții copilului acela nu a fost anunțați,Așa și nu am mai primit un răspuns, dragi mămici am trăit coșmarul vieții mele să îți iei în așa stare copilul dintr-o Instituție Preșcolară, ce siguranță au copiii noștri? cu sufletul la gură am fugit la Ignatenco pt radiografie la nas,slavă domnului nu este fractură dar este contuzie,traumă psihologică și durere fizică cîteva ore bune! Mă scuzați de postare lungă, și rog părinții care au avut situații similare să mă ghideze ce aș putea face pas cu pas,Vă mulțumesc mult și aveți grijă de copiii d-stră!” a scris Tatiana Moga.