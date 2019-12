La sfîrșitul săptămînii primarul capitalei pleacă la Kiev

Următoarea vizită oficială, primarul general al capitalei, Ion Ceban, o va efectua în capitala Ucrainei, la Kiev. Edilul urmează să plece în țara vecină la sfîrșitul acestei săptămîni.

„Așa a venit invitația. Cine primul m-a invitat, acolo m-am dus”, a declarat Ceban, transmite NOI.md cu referire la unimedia.info.

Totodată, primarul capitalei a dat asigurări că va întreprinde și o vizită la București, Romînia, „în cel mai scurt timp”.

Fiind întrebat despre cheltuielile suportate pentru vizita de săptămîna trecută la Mosocva, Ceban a menționat că „din sursele proprii”.

„Nu am cheltuit bani publici. Ni s-a spus cu o zi înainte că sîntem așteptați și am găsit opțiuni. Cazarea și alimentația ne-a fost asigurată, noi am plătit doare biletele”, a mai adăugat Ceban.