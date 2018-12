Cum vor circula autobuzele din capitală de la 1 ianuarie

Primăria municipiului Chişinău informează că din 01.01.2019 autobuzele din capitală vor circula altfel.

Astfel, din prima zi a noului an, vor fi modificate itinerarele rutelor de autobuz nr. 11, nr. 18, nr. 24, nr. 31, nr. 33, nr. 38, nr. 39, nr. 44, nr. 49 și nr. 65. Terenul tehnologic al rutelor de autobuz menționate se stabilește pe str. Ismail, 88.



Se stabilește itinerarul rutelor municipale de autobuz nr. 24, 31, 38, 39 după cum urmează:

Tur: conform traseelor stabilite;

Retur: de pe str. Ismail pe str. Alexandru cel Bun, str. Tighina și în continuare pe traseele stabilite. Se stabilește stația inițială și terminus pe str. Tighina (fără staționare).



Se stabilește itinerarul rutelor municipale de autobuz nr. 18, 33, 44, 49 după cum urmează:

Tur: de pe str. Ismail pe bd. D. Cantemir, bd Iu. Gagarin și în continuare pe traseele stabilite;

Retur: de pe bd Iu. Gagarin pe bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan Cel Mare și Sfînt, str. Ismail. Se stabilește stația inițială și terminus pe str. Ismail, 88 (cu staționare).



Se stabilește itinerarul rutei municipale de autobuz nr. 11 după cum urmează:

Tur: de pe str. Ismail pe bd. D. Cantemir, bd. C. Negruzzi, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt și în continuare pe traseul stabilit.

Retur: se scurtează pînă la stația terminus din str. Ismail, 88.



Se stabilește itinerarul rutei municipale de autobuz nr. 65 după cum urmează:

Tur: de pe str. Ismail pe bd. D. Cantemir, bd. C. Negruzzi, str. Ciuflea și în continuare pe traseul stabilit.

Retur: se scurtează pînă la stația terminus din str. Ismail, 88.



Conducătorii auto sînt îndemnaţi să evite parcarea automobilelor pe str. Ismail, 88 - terenul tehnologic al rutelor de autobuz nr. 11, nr. 18, nr. 24, nr. 31, nr. 33, nr. 38, nr. 39, nr. 44, nr. 49 și nr. 65.