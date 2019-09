Ceban: Parcul Alunelul de la Buiucani urmează a fi reabilitat integral

Parcul Alunelul de la Buiucani urmează a fi reabilitat integral, prima etapă a fost astăzi finalizată, la etapa a II-a sînt planificate multe alte lucruri interesante, inclusiv, va fi instalat un nou havuz.

Despre acest lucru a anunțat vicepreședintele Parlamentului RM, ex-președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal Chișinău, Ion Ceban.



"L-am protejat de construcții ilegale și acum au loc lucrări de amenajare.



În Parcul Alunelul, în acest an, la inițiativa fracțiunii și cu susținerea CMC, au fost alocate surse financiare și reparate capital aleile pietonale, în total fiind vorba de 7800 m.p. E de remarcat că, de mai bine de 50 de ani în parc nu s-a intervenit deloc. Pentru anul viitor, cînd e planificată etapa a doua, se prevede reconstrucția zonei adiacente parcului - intrarea și aleile din preajmă, destinate bicicliștilor, reparația scenei, instalarea mobilierului urban.



În acest parc va fi proiectat și realizata construcția unui havuz la fel de interesant ca și cel de la intrarea în Valea Trandafirilor. Vom solicita tinerilor arhitecți în baza de concurs deschis sa propună soluții în acest sens.



În parc, am insistat încă la etapa discuțiilor sa fie asigurată infrastructura de acces pentru persoanele cu dizabilități, iar de săptămîna viitoare va funcționa veceul public nou (8 astfel de instalații am planificat sa fie realizate în parcuri) cu toate instalațiile necesare și acces pentru persoane cu dizabilități.



De asemenea, au loc lucrări de reparație și amenajare a scuarului Codreanca, de pe str. Ion Creangă, care, la fel, a fost ținta construcțiilor ilegale și noi, socialiștii din CMC, am reușit să îl protejăm.



Pentru anul viitor ne dorim să proiectăm reabilitarea parcului La Izvor, dar și să continuăm amenajarea zonei din str. Nicolae Costin și să o transformăm în zona de agrement. De asemenea, sînt planificate lucrări de reabilitare a scuarului din str. Bucuriei", a declarat Ion Ceban.