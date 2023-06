Victoriabank: Egalitate de gen și performanță la Campionatul de Fotbal BT Mamaia ©

Responsabilitate, respect, pasiune, ambiție și egalitate întâi de toate. Despre asta este activitatea în cadrul Victoriabank. Angajații știu să muncească, dar știu și să se distreze. Ei participă des la teambuildinguri, concursuri, maratoane și la alte competiții sportive. Unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului a fost Campionatul de Fotbal BT Mamaia, disputat din 2011 între echipele grupului financiar Banca Transilvania.

Victoriabank participă la acest turneu pentru a patra oară, de când este parte a familiei BT. Ediția din acest an a venit cu o surpriză. În premieră, la turneu au avut ocazia să se înscrie și fetele. Din cei 1 432 de participanți, 370 au fost angajate ale grupului BT. Victoriabank a fost reprezentată de trei tinere pasionate de fotbal, care au reușit să marcheze cinci goluri. Fetele au dat astfel start egalității și au demonstrat că fotbalul nu ține cont de gen.

„Faptul că am fost incluse în echipa de fotbal și noi, fetele, a fost o mare bucurie. Cine crede că noi suntem mai slabe decât băieții greșește. Rezultatele de pe teren au și demonstrat asta. Am atacat cu succes porțile adversarilor și am bătut multe goluri!”, a menționat Daniela Pileasov, inginer programator Direcția Tehnologii Informaționale.

Și Valentina Chirilenco, manager relații cu clienții, și-a exprimat satisfacția că a avut posibilitatea să joace fotbal: „Acest eveniment ne-a ajutat să înțelegem cât de mult contează să fim uniți, dar și cât de valoroasă este contribuția fiecărui membru în obținerea victoriei, indiferent de gen.”

Întrebată cum a fost această experiență pentru ea, Daniela Coșuleanu, secretar-referent, Direcția Guvernanță Corporativă, a declarat: „Ador sportul, e despre spiritul de echipă, dar nu mi-am imaginat că voi participa vreodată la turnee de fotbal! Este o ocazie specială de a-mi testa capacitățile fizice, dar și de a cunoaște colegii din România. Abia aștept să ne revedem pe teren anul viitor.”

Fotbaliștii Victoriabank au petrecut un weekend de excepție la Mamaia, acolo unde s-au disputat meciurile. Gazda evenimentului a fost Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”. Radu Jitaru, manager Tehnologie Digitală, căpitanul echipei Victoriabank, spune că este mulțumit de rezultatele obținute, dar nu va renunța la ideea de a deveni campioni:

„Echipa noastră - zece băieți și trei fete - a luptat pentru fiecare victorie și am reușit să ajungem în sferturile de finală. Abia așteptăm să ne revedem cu colegii noștri din România la anul. O să începem de pe acum antrenamentele pentru 2024 ca să aducem cupa acasă!”

Fetele și băieții de la Victoriabank au ajuns până în sferturile de finală ale campionatului BT Mamaia. Câștigătoarea competiției a fost desemnată în acest an echipa de la Cluj.

„Felicit fotbaliștii Victoriabank pentru participarea la campionat și rezultatul frumos obținut. Le mulțumesc pentru spiritul de echipă. Transmit felicitări și colegilor de la Cluj pentru performanțele arătate în fotbal și ne bucurăm să facem parte cu toții din marele grup financiar al Băncii Transilvania. Împreună promovăm și sportul, și competiția, dar și egalitatea, care este una din condițiile principale ale succesului nostru antreprenorial.” - a spus în mesajul său Levon Khanikyan, CEO Victoriabank.

La Campionatul de Fotbal BT Mamaia 2023 au participat echipe de la 87 de sucursale și subsidiare ale grupului financiar Banca Transilvania, care au jucat în total 193 de meciuri.