Sergiu Sobuleac - „OMUL ANULUI 2019” by VIP MAGAZIN ©

După un an plin de evenimente frumoase, precum: lansarea campaniilor „Ciki Ciki Tu” și „Ciki Ciki 2”, inițierea proiectului social „Fapte Bune cu Sebo”, celebrarea a 3 ani de activitatea, desemnarea cu titlul de „Top Brand 2019”, OCN „SEBO CREDIT” SRL se bucură de o nouă victorie.

Sâmbătă, în data de 29 februarie, Directorul General al companiei – Sergiu Sobuleac, a primit distincția „OMUL ANULUI 2019” by revista VIP MAGAZIN.

„Niciodată nu am considerat că sunt cel mai bun, căci mereu este ceva spre care să tind. Pentru mine a fost o mare surpriză să primesc titlul „OMUL ANULUI 2019”. Vreau să spun că nu e victoria mea, ci a întregii echipe. Anume datorită oamenilor din companie, a unei echipe bine consolidate, am ajuns unde acum sunt. În anul 2019 am reușit să deservim peste 250 000 de clienți, fapt ce încă o dată demonstrează că ceea ce facem la SEBO, este ceva apreciat de către clienți. Tindem să oferim consumatorilor o experiență nouă, diferită de până acum și cu servicii calitative. Încercăm să mergem mereu în întâmpinarea clienților, pentru a le oferi o experiență plăcută.” afirmă Sergiu Sobuleac.

Aventurile companie nu s-au oprit aici. Directorul General spune că e doar un început, iar cele mai interesante momente se așteaptă în viitor:

„Am planuri mărețe pentru anul 2020. Cea mai mare așteptare și însăși target-ul meu bine definit, este ca compania SEBO să devină Nr. 1 pe piață. Premiul pe care l-am primit e încă o motivație în plus, pentru a merge înainte și a livra noi rezultate.”

Pentru a vedea cum a fost petrecut evenimentul și ce emoții a trăit câștigătorul, accesați videoul de mai jos: