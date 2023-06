FinComBank susține antreprenoarele şi Gala Femeilor în Agricultura Moldovei ©

Recent a avut loc cea de-a doua ediție a evenimentului „Gala Femeilor în Agricultura Moldovei”, organizat de PRIAevents în parteneriat cu FinComBank. Evenimentul a celebrat pe deplin meritele şi reușitele femeilor din sectorul agricol. Acesta a avut loc la Tekwill, or. Chişinău, şi s-a soldat cu o frumoasă gală de decernare a premiilor.

„Prin prezența noastră la acest eveniment, FinComBank recunoaşte rolul esențial pe care femeile îl joacă în agricultură la nivel mondial şi se angajează să sprijine afacerile acestora prin soluţii şi practici noi de finanțare. Vrem să felicităm femeile, pentru că au investit capital, timp, muncă, cunoștințe şi energie în agricultura Republicii Moldova, pentru că au venit cu inovații, au creat noi locuri de muncă şi dețin un portofoliu divers în această ramură a economiei şi în domenii conexe”, a declarat speakerul evenimentului Elena Vrabii, Directoarea Sucursalei nr.4 a FinComBank din or. Bălţi, or. Sângerei şi or. Făleşti.



Raluca Voivozeanu, CEO PRIAevents, a subliniat: „Gala Femeilor în Agricultură este o oportunitate pentru doamnele din acest domeniu să se întâlnească şi să comunice despre provocările cu care se confruntă şi să facă schimb de experiențe. Totodată, dorim să le încurajăm să-şi dezvolte afacerile şi să inspire şi alte femei să pornească pe calea antreprenoriatului, fapt pentru care venim cu premii. Anul acesta, punem accent pe exemplul că în agricultură femeile pot face lucruri extraordinare, iar domeniul acesta este unul vital pentru omenire”.



În cadrul conferinței, au fost dezbătute diverse teme importante din domeniul agriculturii alături de fermieri, autorităţi, asociații şi alte companii conexe. Antreprenorii au putut afla mai multe detalii despre serviciile pentru importatori şi exportatori, precum şi despre posibilităţile de finanţate acordate de FinComBank. Mai mult decât atât, în cadrul conferinței, au fost prezentate şi istoriile de succes ale antreprenoarelor din domeniul agricol.



Evenimentul s-a soldat cu Gala de premiere a antreprenoarelor în agricultură. În cadrul acesteia, au fost premiaţi şi clienţii FinComBank, şi anume antreprenoarele care au adus o contribuţie semnificativă în domeniul agricol.



Ne mândrim cu reușitele clientelor noastre:

Perju Carolina, GT Perju Carolina, clienta Sucursalei nr. 5 care prelucrează 285 ha în s. Susleni , s. Vîșcăuți şi s. Trebujeni

Rotaru Ludmila , ROTARU FRUITS SRL, clienta Sucursalei nr.6 care îşi dezvoltă activitatea în domeniul creşterii culturilor agricole având plantații de vişin, cais și prun.

Agrici Nadejda şi Agrici Ala , VINARIA ' MILESTII MICI ' SRL şi F.C.' VIISOARA -MILESTII MICI' S.R.L., clientele Sucursalei nr.6 care se ocupă cu cultura strugurilor, fabricarea băuturilor şi comerțul vinurilor pe piața internă şi externă.

Rom anu Ana, GT Rom anu Ana, clienta Sucursalei nr.7 care se ocupă cu creșterea căpșunilor în sere, fiind unul din cei mai mari producători regionali de căpșuni.

Gnatiuc Lidia, SRL TOTAL-GNATIUC, clienta Sucursalei nr.9 care deține una din cele mai mari ferme din nordul țării. Aceasta se ocupă cu succes cu creșterea bovinelor de rasă.

Ţurcan Galina , GT Turcan Galina Marcu, clienta Sucursalei nr.14 întreprinderea căreia se ocupă cu producerea şi comercializarea produselor agricole. La moment aceasta prelucrează 1470 ha de teren arabil.

Vornices Aliona , SRL Agrodenidan, clienta Sucursalei nr.15 care gestionează o afacere de succes în nordul țării în domeniul horticol, având livezi de mere şi cireșe.

FinComBank aduce sincere felicitări tuturor antreprenoarelor onorate cu distincții în cadrul Galei de premiere, pentru că au investit capital, timp, muncă, cunoștințe şi energie în agricultura Republicii Moldova, pentru că au venit cu inovaţii, au creat noi locuri de muncă şi deţin un portofoliu divers în această ramură a economiei şi în domenii conexe! Venim cu urări de bine şi le dorim antreprenoarelor succese enorme în continuare!



FinComBusiness – preţuim oameni, încurajăm afaceri!