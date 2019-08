«Păziți-vă de aceste vaccinuri, ca de foc !» - avertizează presa străină

Site-ul Noi.md a scris de multe ori despre faptul, că trebuie să fim foarte prudenți în campaniile de vaccinare a copiilor. Printre altele, era vorba despre campania de vaccinare a fetițelor de nouă - zece ani cu vaccinul quadrivalent Gardasil (contra tipurilor 6, 11, 16 și 18 al virusului papilom) în cadrul programului GAVI pentru anii 2017-2018. Noi.md a prevenit despre numeroasele efecte secundare ale acestui vaccin. Acum despre posibilele efecte nocive provocate de Gardasil scrie presa ucraineană și cea rusească. «În Rusia este în toi vaccinarea "voluntar"- obligatorie a fetelor și femeilor cu vaccinuri contra cancerului de col uterin . De anul viitor, vaccinarea masivă de virusul papilom poate începe și în Ucraina», - se arată alarmată mass-media din țările vecine.

Nici un folos

Denumirea vaccinurilor - Gardasil (producător: Merck Sharp & Dohme, Olanda) și Cervarix (producător: GlaxoSmithKline Biologicals, Belgia). Ambele vaccinuri constau din particule asemănătoare virusului, mecanismul de acțiune este similar.

1. Este vorba despre vaccinuri modificate genetic. Doar asta e suficient pentru a înțelege acțiunea lor distrugătoare asupra organismului.

2. Aceste vaccinuri sunt total inutile contra cancerului de col uterin, dimpotrivă, într-un șir de cazuri ele sporesc probabilitatea lui.

3. În țările unde vaccinarea a avut deja loc, aceste vaccinuri s-au recomandat ca foarte periculoase. În SUA este creat site-ul "Adevărul despre Gardasil"(truthaboutgardasil. org/), pe care multe fete și mamele lor povestesc despre aceea cum vaccinul le-a schilodit, le-a transformat în persoane cu dezabilități.

Cercetătorii independenți cred că vaccinurile pentru reducerea populației vor fi de două tipuri. Primul vizează fetele de 12-20 ani.

El va fi introdus pe motivul profilacticii cancerului mamar sau de col uterin. Conținutul este similar cu vaccinurile prin care au fost sterilizate fetițele în Mexic,Nicaragua,Irak.

Efecte asupra organismului. Crearea în organism a așa numitei ”gravidități false”, permanente, și respingerea fetală la 3-4 luni de graviditate. Plus la acțiunea directă, vaccinul dat are un impact psihic colosal, dat fiind că numeroasele avortări de sarcină înaintată vor crea o spaimă enormă față de posibilitatea unei sarcini în sine.

Cel de-al doilea vaccin vizează femeile peste 45 ani. Conținutul: imunoglobulina umană și preparatele OMG. Efecte asupra organismului. Excitarea bruscă a imunității prin injectarea imunității ”tinere” și ulterior reducerea ei bruscă la zero, timp de 2 – 5 ani, fără alimentarea ”imunității tinere”, adică imposibilitatea organismului de a rezista oricărei infecții.

Ei bine, se pare că vaccinul contra cancerului de col uterin are efectul doi în unu. Este și primul, și cel de-al doilea caz, concomitent.

O minciună uriașă?

În continuare, noile date clinice vorbesc despre inutilitatea medicală a gardasilului.

Pentru a se clarifica cu această concluzie, "Nevs Tagit" a studiat atent investigația publicată de "Revista Asociației medicale americane " (JAMA, august, 2007) întitulată "Influența vaccinului cu particule similare virusului papilom uman 16/18 L1, asupra femeilor cu o infecție precedentă ".

Studiul avea scopul să stabilească folosul utilizării vaccinului contra VPU pentru femeile purtătoare de VPU (din care, de facto, fac parte toate femeile active sexual, indiferent de vîrstă).

Articolul din Revista Asociației medicale americane conține date uluitoare despre ineficiența vaccinului. El susține că vaccinul contra VPU adesea provoca sporirea numărului de viruși și era total incapabil să elibereze de el organismul majorității femeilor.

Aceste rezultate șocante s-au soldat cu concluzia logică a autorilor studiului publicat de ”Revista Asociației medicale americane":



Nu au fost depistate dovezi importante că vaccinul are efect terapeutic în analizele femeilor care au primit toate dozele de vaccin comparativ cu analizele femeilor care aveau doar o infecție VPU. «După ce am evaluat analizele, care reflectă diverși parametri conform caracteristicilor stabilite la începutul studiului, noi nu am găsit dovezile eficienței vaccinului. La fel, nu am văzut dovezile eficienței vaccinului în analizele evaluate conform altor parametri, care ar fi putut influența viteza de eliminare a virusului și eficiența vaccinului, inclusiv timpul de la începerea vieții sexuale, administrarea contraceptivelor orale, fumatul și infecția aferentă C. trachomatis sau N. Gonorrhoeae», - se spune în articol.

Cu alte cuvinte, autorii nu au găsit dovezi că vaccinul nu funcționează. Asta i-a făcut pe autori să tragă concluzia ucigătoare că gardasil este un uriaș fals medical.



Cercetătorii au încercat să aducă argumente care să încurajeze orice medic, guvernator și autoritățile din sănătate în SUA (și oriunde în lume) să revadă politica de vaccinare cu gardasil.



Reieșind din faptul că viteza de eliminare a virusului nu diferă în cazul celor vaccinați și infecția virală persistentă este cel mai bun prevestitor al riscului de progresare, e puțin probabil că vaccinarea va putea influența pozitiv viteza progresării modificărilor.

E dificil să apreciezi cinstit aceste dovezi și concluzii științifice, - scriu jurnaliștii americani, fără ca să ajungi la concluzia că politica vaccinării obligatorii cu gardasil, promovată în prezent în toate statele, se bazează pe orice, numai nu pe datele științifice.

Complot sau lăcomie?

Există mai multe teorii care explică motivarea acestei politici. Una dintre ele este profitul financiar. Companiile ("Big Farma") impun politica vaccinării obligatorii pentru a obține profituri din comercializarea unui număr mare de vaccinuri în diferite state. Ideea este confirmată cel puțin de faptul că guvernatorul statului Texas Rik Perry primul care a acceptat obligativitatea acestei vaccinări, avea legături secrete cu compania farmaceutică (demnitarul cu cel mai înalt rang din administrația lui Perry lucra nemijlocit la " Merck " — producătorul gardasilului).

A doua versiune – un complot care are ca scop intoxicarea oamenilor. Această teorie, care pare neverosimilă unor cititori, presupune că această vaccinare obligatorie este introdusă pentru a crea în viitor o morbiditate prin intoxicarea oamenilor cu chimicale periculoase și fragmente de ADN conținute, se știe, de vaccinuri. Intoxicarea oamenilor va avea efect asupra viitoarelor venituri ale companiilor farmaceutice, după ce vor apare boli grave care necesită ”tratament” medicamentos. Multă lume care susține această teorie chiar crede că SIDA, spre exemplu, a fost creat de savanți, după care la finele anilor 1980 prin vaccinuri – implementat în populația homosexualilor din New York.

Cea de-a treia versiune – controlul asupra populației. Conform acestei teorii, sarcina principală a vaccinării obligatorii este să deprindă poporul american să se supună preparatelor obligatorii. Dacă introducerea preparatelor medicale obligatorii pentru o parte din populație va avea succes, această politică va putea fi extinsă asupra altor grupuri și într-un final – ar cuprinde întreaga populație

Teoria despre profitul financiar este credibilă, ea nu necesită nimic în afară de lăcomia companiilor farmaceutice și coruptibilitatea funcționarilor. " Nevs Tagit " consideră că ea este cea mai probabilă explicație a evenimentelor din jurul politicii de vaccinare cu gardasil, dar nu exclude și alte explicații.

Comercializarea spaimei

Devine clar, deci, că programul vaccinării obligatorii contra VPU nu se bazează pe ceva ce amintește de știința veritabilă, da pe ideea înrădăcinată insistent în mințile oamenilor, transmisă ocazional de la persoană la persoană, aidoma unui virus, cu o viteză în creștere, cînd mass-media, autoritățile medicale și reprezentanții companiilor farmaceutice mereu repetă această idee. Care anume? «VPU provoacă cancerul de col uterin, de aceea vaccinul contra acestui virus poate opri boala și salva viața ».

Dar această teză nu are suport științific real. Ea este mai mult o legendă urbană, nu un fapt științific. Se mai creează impresia, că ea este sugerată de cei care obțin astfel profituri financiare (companii farmaceutice care produc, comercializează și obțin profit din comercializarea vaccinului contra VPU). În cazul nostru, o asemenea companie farmaceutică este " Merck " — o corporație puternică cu trecut dubios, bogat în acuzații de umflare artificială a prețurilor, evaziune fiscală (compania a deschis conturi offshore pentru a nu achita impozite de miliarde în SUA), piraterie deschisă și tăinuirea mărturiilor negative despre preparatele sale.

Nu încape îndoială, că fără careva restricții etice " Merck " este capabilă de un fals medical de proporții. Și e gata să-l comită. În baza datelor din articol, vaccinarea obligatorie a fetelor cu gardasil pare cea mai obraznică escrocherie medicală dintre cele comise de companie.

"News Taget" crede că în prezent " Merck " este atrasă în falsul medical și că ea a influențat demnitarii din Administrație și din organele de sănătate ale statului, i-a corupt sau i-a atras prin alte metode în susținerea schemei enorme de comercializare a vaccinului, care în cel mai bun caz este inutil, iar în cel mai rău – periculos. Prevenirea cancerului de col uterin nu are nimic comun cu comercializarea și prescrierea gardasilului, iar întreaga companie de vaccinare obligatorie cu el ține în exclusivitate de marketing și comerț.

"Marketingul" vaccinului contra VPU este o clasică comercializare a bolii: extinderea spaimei față de boală ca metodă de a goni într-un ungher pacientul care caută ”soluția”, devenită brusc accesibilă și este asigurată de aceeași companie farmaceutică, care a sprijinit din start zvonurile despre boală. Gălăgia din jurul cancerului de col uterin și gardasil este un caz clasic de marketing pe spaimă, planificat pentru a trezi la consumatori temeri așa de mari, ca în rezultatul vociferării publice să apară legislația care face vaccinarea obligatorie.

O speranță iluzorie

Împărtășește această opinie și cercetătorul australian Mike Adams. Articolul său a fost publicat pe site-ul NaturalNews. Com.



În SUA, cancerul de col uterin (cancerul mucoasei colului uterin) atacă anual cca 13 000 femei. Cca 4000 mor. În lume, jertfe ale bolii devin o jumătate de milion, mor 225 000. În a.2002 în urma acestei boli în Australia au decedat 131 femei (1,9 la 100 000 femei, OMS Populația globală standard, grupul vizată - 20-69 ani).

În a.1970 a fost lansată ipoteza, că cancerul de col uterin este cauzat de virusul unui simplu herpes (VPH), transmis prin contact sexual. Presupunerea se baza pe cercetările populaționale. În a.1980 a apărut altă opinie, acceptată și în prezent, cum că cancerul de col uterin ține de transmiterea virusului papilom uman (VPU). Dar chiar și Institutul național al cancerului anunță că nu a fost depistată o legătură cauzală.

Grupul VPH include peste 100 de viruși (e posibil un număr infinit de variante) , dar doar 30 au legătură cu cancerul de col uterin. În a.1992 biologii moleculari Peter Dewsberg și Jody Schwartz de la Universitatea California au descoperit că prezența VPH și a VPU, probabil, este condiționată de infectarea celulelor canceroase proliferate — persoana cu cancer de col uterin este mai vulnerabilă la aceste infecții. Adică, VPH și VPU indicau prezența infecției, dar nu erau cauza ei.

Cam 75% dintre persoanele active sexual pot fi influențați de VPU la un moment dat. La testarea vaccinului, s-a decis că toate femeile infectate cu VPU-16, depistat în 50% dintre cazurile de cancer de col uterin, vor fi eliminate. Adică, au fost selectate femei cu sistemul imunitar bun, care le apăra de apariția markerilor ADN ai VPU, care vorbesc despre faptul că virusul a fost contactat anterior. În trecut, femeile ar fi putut fi atacate de virus, însă nu aveau anticorpi. Pentru cercetare au fost selectate și cele care în anamneză nu aveau leziuni ale colului uterin și numeroși parteneri sexuali. Adică, anume cele care aveau cea mai mică probabilitate de dezvoltare a acestei boli.

Cine a studiat vaccinul? Înșiși producătorii. S-a efectuat două teste clinice: unul – de compania " Merck ", celălalt — "Glaxo Smith Klin ". Testele au fost foarte asemănătoare ca design, diferită a fost doar proveniența vaccinului recombinant. Gardasilul companiei "Merck" — proteina capsidă (cochilia exterioară a virusului), care formează particula asemănătoare virusului, lipsită total de ADN, fusese obținută cu ajutorul drojdiilor transgene (un vaccin modificat genetic care conține particule de proteine asemănătoare virusului din VPU, plantate în celulele de drojdie). Departamentul verificare a produselor alimentare și a medicamentelor (FDA) din SUA avertizează : "Femeile care suferă de alergie la drojdie sau oricare altă componentă a vaccinului nu trebuie să folosească gardasil"2. Alte componente includ aluminiu, clorură de sodiu, polisorbat 80 și tetraborat de sodiu(borax).

Cervarixul companiei "Glaxco Smith Klin" încă este în proces de licențiere, care va finaliza în aprilie,2007. Și acest vaccin reprezintă o proteină capsidă, dar el a fost obținut cu ajutorul baculovirusului propagat în celulele insectelor 3. Vaccinul conține 225 mkg adjuvant în bază de aluminiu pentru fortificarea răspunsului imun.

Grupul experimental avea 15-25 ani, iar vîrsta indicată pentru acest vaccin este de 9-26 ani. Studiul "Merck" a durat 4 ani, cel al companiei Glaxco Smith Klin" - 2 ani și 3 luni. La prima etapă a testării clinice au fost 768 persoane vaccinate în cazul "Merck" și doar 560 în cel al " Glaxco Smith Klin" ". Participantelor li s-a administrat un vaccin intramuscular.

După care a urmat un studiu vast cu participarea a 20 541 femei între 16 și 26 ani. Acestea au fost monitorizate timp de 14 zile după administrarea vaccinului sau placebo (cu conținut de aluminiu). Reacțiile au inclus dureri de cap, greață, diaree, vomă, oboseală, dureri abdominale, amețeli, mialgie (dureri musculare). Au fost raportate boli autoimune ca artrita juvenilă, artrita reumatoidă, artrita reactivă.

Femeile vaccinate pe parcursul a 30 zile de la debutul sarcinii au născut 5 copii cu defecte înnăscute. O cercetare de durată a siguranței sau a posibilelor interacțiuni cu alte vaccinuri administrate în aceeași perioadă, nu s-a efectuat.

Dacă vaccinul contra colului uterin este administrat concomitent cu cel contra hepatitei В și/sau DPT , influența lui completă asupra sănătății femeii este și mai greu de apreciat. Vaccinul nu a fost evaluat nici din punct de vedere al potențialului cancerigen (capacitatea de a provoca cancer).

Cele trei doze de vaccin contra VPU recomandate trebuie administrate timp de 6 luni: prima în ziua fixată, a doua peste 2 luni, a treia peste 6 după prima (conform MIMS). Vaccinul are în vizor milioane de femei și fete din lumea întreagă, însă cercetările asupra lui cuprind mai puțin de 0,01% din populația pentru care vaccinul este prezent pe piață. În procesul de cercetare a vaccinului au fost cernute destinatarele, după care au fost studiate în special "femeile tinere care nu au fost influențate de nici unul dintre cele 4 tipuri de VPU din vaccin "5.

Site-ul Institutului național al cancerului din SUA constată că nici una dintre femeile care au primit trei doze de vaccin nu a dezvoltat infecția VPU-16. Însă " 22 de femei au dezvoltat anomalii ale colului uterin, care se pot solda cu cancer ". În plus, "vaccinul nu oferă protecție contra altor tipuri de VPU, care pot cauza cancer ". Unde mai pui, că "nu se știe dacă protecția contra VPU-16 este de lungă durată ". Și " el nu previne apariția cancerului din infecția VPU-16, deja existentă în clipa vaccinării".

Reprezentanții autorităților de sănătate previn că utilizarea vaccinului nu înseamnă că nu va mai trebui făcut testul Papanicolau, doar că e posibil ca el să fie făcut mai rar ca în prezent (la fiecare 2 ani). De poate da numeroase rezultate negative false, care au dus la cercetarea VPU.

Departamentul sănătății a anunțat recent, că "Australia ocupă locul 2 privind cele mai rare cazuri de cancer de col uterin și înregistrează cel mai jos nivel de mortalitate din cauza cancerului în lume". Autoritățile federale din Australia cheltuiesc anual peste 90 milioane de dolari pentru a efectua examinări screening ale femeilor privind cancerul de col uterin. Acum Australia va cheltui 436 mln. dolari pentru a oferi un vaccin gratuit fetelor și femeilor între 12 și 26 ani. Este în discuție și vaccinarea băieților.

Poate un vaccin provoca dezvoltarea cancerului? Să admitem, că el este administrat unei persoane care suferă de cancer de col uterin nedepistat sau uneia cu VPU. Ce va fi?

Cu regret, alte cauze posibile ale cancerului — spre exemplu, contraceptivele orale, lubrifianții, spermicidele și alte substanțe toxice asemănătoare celor care se conțin în obiectele de igienă personală, nu-s cercetate, din contra – ignorate. Prea puțină atenție se atrage alimentației, modului de viață, bunăstării emoționale, respirației corecte, somnului bun, exercițiilor fizice și procedurilor acvatice, care la fel au un rol important în prevenirea cancerului sau tratarea lui.

Publicat în a. 2003, studiul conține concluzia că insuficiența de seleniu și zinc poate fi un factor de risc în dezvoltarea cancerului de col uterin.

«Pare lipsit de logică și prea simplu, ca un vaccin să prevină cancerul. Eu cred că acest vaccin este încă o speranță iluzorie de a reduce posibilitatea dezvoltării cancerului și un pretext minunat de obținere a veniturilor pentru autorii și producătorii acestui vaccin » – concluzionează autorul articolului.

În baza materialelor din presa străină