Oamenii de știință au creat un lanț electric din bacterii Ştiinţă şi IT 13 septembrie 2019, 04:00

Un grup de oameni de știință de la Universitatea Antwerpen (Belgia), Universitatea Tehnologică Delft (Olanda) și Universitatea Hasselt (Belgia) au prezentat o nouă invenție care folosește un lanț de bacterii din specia Desulfobulbus care conduc electricitatea.

Ele pot conduce curentul electric pe distanțe lungi, inclusiv sub apă - bacteriile conțin o rețea fibro-optică conductoare, care funcționează la fel ca cablul din cupru.



Aceste bacterii-cablu sînt microorganisme formate din mii de celule. „Organismele multicelulare au fost descoperite abia cu cîțiva ani în urmă și noi deja știam că ele fac ceva excepțional”, explică profesorul Philip Meisman, conducătorul grupului.



Studii detaliate au arătat că, cu ajutorul acestor organisme, curentul poate fi transmis pe fundul mării.



„A fost nevoie de eforturi extraordinare pentru conectarea bacteriilor”, explică profesorul Herre van der Zant, fizician la Universitatea Tehnologică Delft. „Dar cînd am reușit să facem acest lucru, am văzut că în acest fel se poate transmite o cantitate mare de curent”.