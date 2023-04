O nouă specie de meduză, descoperită în apele din Hong Kong (studiu)

O echipă universitară din Hong Kong a anunţat descoperirea unei noi specii de meduză-cutie în rezervaţia Mai Po Nature Reserve, prima confirmare a prezenţei acestei specii veninoase în apele chineze.

Universitatea Baptistă din Hong Kong (HKBU) împreună cu WWF-Hong Kong, Ocean Park Hong Kong şi Universitatea din Manchester a spus marţi că echipa a colectat mostre de meduze dintr-un bazin pentru creşterea creveţilor în perioada 2020-2022 şi a descoperit că apele conţin o nouă specie, transmite agerpres.ro

Denumită Tripedalia maipoensis, cu referire la locul unde a fost descoperită, noua specie are un corp sub formă de cub, incolor, prevăzut cu 24 de ochi. Are trei tentacule cu o lungime de pînă la 10 centimetri, asemănătoare unor vîsle, cu ajutorul cărora produce lovituri puternice care o ajută să înoate mai rapid în comparaţie cu alte varietăţi de meduze, mai precizează studiul.

Qiu Jianwen, profesor la Departamentul de Biologie din cadrul HKBU, a afirmat că, deşi specia este în prezent întîlnită doar în Mai Po, echipa crede că alte exemplare sînt de asemenea răspîndite în apele adiacente ale Pearl River Estuary.

Meduzele-cutie (box jellyfish) ''sînt rar întîlnite în apele marine chineze. Descoperirea Tripedalia maipoensis în Mai Po - o zone relativ bine studiată din Hong Kong - subliniază diversitatea bogată a vieţii marine din Hong Kong sau chiar de pe întreg teritoriul Chinei'', a spus el.

Meduza-cutie, care aparţine clasei Cubozoa, include unele dintre cele mai veninoase vieţuitoare marine răspîndite pe scară largă în apele tropicale, se mai precizează în studiu.