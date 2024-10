O metodă revoluționară a fost dezvoltată pentru creșterea ecologică a rubinelor chiar pe bijuterii

Oamenii de știință au realizat o descoperire revoluționară în lumea bijuteriilor prin dezvoltarea unei metode de creștere a rubinelor direct în inele de platină.



Această abordare inovatoare, propusă de Sophie Bunce de la University of the West of England, face posibilă crearea de pietre prețioase identice cu pietrele naturale, dar fără a fi necesară extracția costisitoare și dăunătoare mediului.



Un element-cheie al noii tehnologii este utilizarea așa-numitei „semințe de rubin” – fragmente mici de pietre prețioase reziduale. Această sămînță este plasată într-o bază de platină și crescută în condiții speciale, rezultînd astfel formarea unui rubin în toată regula. Întregul proces durează doar cîteva zile.



Potrivit lui Bunce, noua metodă nu numai că permite crearea de bijuterii unice, dar rezolvă și o serie de probleme de mediu asociate cu exploatarea tradițională a pietrelor prețioase. Cultivarea rubinelor în laborator reduce semnificativ impactul negativ asupra mediului, cum ar fi eroziunea solului și distrugerea ecosistemelor.



„Sper că această descoperire va pune capăt convingerii că pietrele prețioase cultivate în laborator sînt mai puțin valoroase decît pietrele prețioase naturale”, spune Bunce. - Rubinele noastre au aceeași structură și calitate ca rubinele naturale, dar sînt mai ecologice”.



Cercetătorii cred că noua tehnologie ar putea fi începutul unei noi ere în industria bijuteriilor.



În viitor, ar putea fi posibilă cultivarea diferitelor pietre prețioase într-o mare varietate de baze metalice, oferind designerilor posibilități creative nelimitate