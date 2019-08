Cum să ai grijă de bateria laptopului tău ca să țină mai mult

Nicio baterie nu rezistă pînă la nesfîrșit, iar dacă ai un laptop vechi știi că autonomia nu e la fel ca la început. Cum previi degradarea bateriei?

Indiferent că vorbim de un laptop, smartphone sau de o cameră foto digitală, bateria din interiorul acestor gadgeturi se degradează odată cu trecerea timpului. Este imposibil ca un laptop sau telefon să aibă o autonomie la fel de bună ca în ziua în care l-ai cumpărat, dar există niște lucruri pe care le poți face pentru ca degradarea bateriei să aibă loc mai lent.Ar trebui ca bateria să fie încărcată între 40-80%. Dacă obișnuiești să folosești laptopul pe baterie încearcă să ții minte ca aceasta să nu scadă sub 40%, iar atunci cînd o încarci să nu treacă peste 80%.Nu va fi foarte ușor de respectat, iar cei care-și folosesc laptopurile intens vor avea probleme în a respecta aceste limite. Totuși, dacă ești un utilizator obișnuit atunci ar trebuie să ții cont de asta cînd bagi laptopul în priză. Unii producători, Lenovo sau Asus, au programe prin care limitează încărcarea bateriei dincolo de o anumită limită, ceea ce este foarte util.Extrem de important este să nu lași bateria gadgetului să „moară”. O descărcare și o încărcare completă deteriorează bateria destul de mult. Capacitatea unei baterii de telefon a scăzut de la 88-94% la 73-84% după 250 de descărcări și încărcări complete.Nu-ți face griji dacă obișnuiești să stai cu laptopul tot timpul la 100%. Majoritatea laptopurilor moderne nu mai încarcă bateria odată ce acesta a ajuns la 100%, însă trebuie să fii atent la supraîncălzire. Acest lucru s-ar putea întîmpla atunci cînd faci lucruri ce necesită multă putere (randare clipuri video, muncă grafică etc) sau pentru că laptopul e expus la soare. Cînd bateria este la 100% și laptopul este încins există posibilitatea ca bateria să se deterioreze.De asemenea, ai grija ca laptopul să fie bine ventilat. Căldura extremă poate cauza expansiunea fizică a bateriei și modificări chimice ale acesteia. „Prea multă căldură într-un timp îndelugat și acea baterie nu va dura prea mult timp”, a spus Kyle Wiens, CEO-ul IFixit.Încearcă să nu blochezi ieșirile de aerisire și nu-ți expune laptopul la surse externe de căldură. Oamenii de știință recomandă să folosești laptopul la temperaturi de sub 30 de grade celsius pentru a asigura o autonomie îndelungată.Înlocuiește bateria după ce capacitatea acesteia a scăzut sub 80%. Pe MacBook poți să vezi condiția bateriei destul de simplu. Tot ce trebuie să faci este să intri în setări, la secțiunea Power și acolo vei vedea cîte încărcări au fost realizate și care este condiția bateriei. Dacă este normală atunci nu ai griji.Cum verifici bateria laptopului pe Windows? Nu este foarte la îndemînă și trebuie să apeși pe Start, apoi să scrii ” “PowerShell,” și să deschizi programul. Apoi trebuie să scrii comanda „powercfg /batteryreport” și să apeși pe Enter.Mai departe, sistemul generează un raport pe care-l găsești în folderul C:\Users\[NumeleUtilizatorului]. Este un fișier HTM și acolo vezi capacitatea bateriei și capacitatea actuală. Dacă e sub 80% atunci este recomandat să o schimbi.