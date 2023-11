Serghei Cleșcenco: "Dacă ne calificăm la EURO, va fi un moment istoric"

La conferința de presă dinaintea celui mai important meci din istoria fotbalului moldovenesc au participat selecționerul Serghei Cleșcenco și atacantul Vitalie Damașcan.

Serghei Cleșcenco: Este o plăcere deosebită să venim în Republica Cehă. Este o țară frumoasă. Am și prieteni chiar aici în Olomouc și ei vor veni la meci. Ceea ce ține de meci: toți fotbaliștii sînt pregătiți pentru meci. Înțelegem că va fi un meci foarte greu. Știm că adversarul este foarte puternic. Va fi un meci interesant. Bineînțeles că Republica Cehă are nevoie de o remiză, dar noi vom intra pe teren doar pentru victorie.



- Ce părere aveți despre ceea ce s-a întîmplat în echipa Cehiei, cu jucătorii excluși din lot ? Credeți va fi afectată naționala Cehiei?



- Nu cred că e o întrebare despre fotbal. Este treaba lor: ce se întîmplă, cum se întîmplă și cum vor reuși să gestioneze situația. Totul depinde de staff-ul tehnic al echipei cehe. Știu că au mulți jucători care pot fi înlocuiți cu ușurință.



- Ați crezut la startul campaniei că Moldova va ajunge atît de aproape de calificarea la EURO?



- Sigur că nu. Noi am făcut totul pas cu pas și nu am știut că vom ajunge într-o astfel de postură în care calificarea se va decide în ultima etapă. Acesta este fotbalul și din acest motiv este frumos că există surprize.



- Ce se va întîmpla în Moldova în cazul în care naționala voastră va obține calificarea la EURO?



- Va fi o mare sărbătoare. Pentru noi ar fi prima dată. Este un moment istoric. Cehia a fost de mai multe ori la turneul final, dar pentru va fi o performanță fantastică.



- În meciul tur, de la Chișinău, a fost înregistrată o remiză. Veți miza pe aceiași tactică și la Olomouc?



- Primul meci a fost unul bun, deoarece remiza cu Cehia a venit după un rezultat mai puțin bun cu Insulele Feroe. Acela a fost primul pas în aventura noastră de pînă aici. A fost un meci foarte dificil. Am jucat pînă în ultima secundă. Cehia a avut ocazii, dar partida s-a încheiat la egalitate.



- Ion Nicolaescu este principala forță a Moldovei în partida cu Cehia?



- Eu cred că noi vom avea nevoie de mai multe forțe în meciul cu Cehia și sper ca toți fotbaliștii care vor intra pe teren să dea totul pentru victorie, deoarece pentru noi ar fi o victorie istorică.



- Cum ați fi reacționat dumneavoastră în cazul în care trei fotbaliști de la dvs. din echipă ar fi ieșit la distracții înaintea unui meci atît de important?



- Reacția mea ar fi fost foarte negativă. Înaintea acestei partide contează tot: fiecare gest, fiecare gînd, fiecare pas. Pentru mine este ceva ieșit din comun. Este o situație ieșită din comun. În lotul nostru nu s-a întîmplat nimic grav. Cred că toată echipa mea înțelege că mîine e timpul de sărbători.



