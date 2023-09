Ghinion pentru tinerii "tricolori" în meciul cu Georgia

Echipa națională de tineret "sub 21 de ani" a Republicii Moldova a suferit a doua înfrîngere consecutivă în preliminariile Campionatului European din 2025. Tinerii "tricolori" au cedat cu 0:1 pe teren propriu în fața Georgiei.

Atacantul de 19 ani, Jaduli Iobașvili, a marcat singurul gol al meciului de pe stadionul Zimbru în minutul 84. Acesta a fructicat o centrare a lui Lașa Odișaria.

"Este primul meu gol înscris la echipa națională de tineret a Georgiei. Evident că sînt foarte bucuros. Ne-am creat mai mult ocazii de a marca, însă și un gol este suficient pentru a obține trei puncte.", a declarat Iobașvili, notează Noi.md cu referire la Moldova1.

Discipolii lui Ștefan Stoica au urcat în atac, și puteau restabili egalitatea la ultima fază. Fundașul central Iurie Iovu a avut șansa golului egalizator.

"Pe final de meci, nu am fost concenrați la maximum, și din acest motiv am încasat acest gol. Cred că am fi meritat un egal ținînd cont că am întîlnit un adversar la îndemîna noastră.", a menționat Ion Borș, căpitan Moldova U-21.

Echipa națională de tineret "sub 21 de ani" a Republicii Moldova va susține următorul meci din preliminariile EURO 2025 pe 13 octombrie. Discipolii lui Ștefan Stoica vor juca în deplasare cu Suedia. Pe 17 octombrie, tinerii "tricolori" vor întîlni pe teren prorpiu Macedonia de Nord.