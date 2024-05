Cu doar două luni înainte de Jocurile Olimpice, luptătorul Victor Ciobanu, operat de urgență

Luptătorul moldovean calificat la Jocurile Olimpice, Victor Ciobanu, a fost operat de urgență o săptămînă în urmă.

„Este vorba de genunchi care era distrus, meniscul și ligamentele. Aveam dureri mari și nu treceau. Am achitat 17 mii de lei pentru operație. Nu aveam timp să merg la spital de stat, am luat decizia rapid. Să avut timp mă operam la stat,” a declarat Victor pentru RealMedia, citată de Noi.md

Așa cum Jocurile Olimpice de la Paris se apropie cu pași grăbiți, Victor are nevoie de recuperare rapidă și de multă muncă pentru a fi în formă la Olimpiadă.

„Au rămas 2 luni de zile pînă la Olimpiadă și nu am timp să pierd. Plus sînt sigur dacă apelam să mă ajute de la muncă nu aveau cum decît să îmi ofere servicii medicale la stat. În loc banii ăștia să îi folosesc la pregătire, eu achit operații,” ne-a mai mărturisit luptătorul.

Acum, Victor a început procedurile de kinetoterapie, în speranța de a se recupera cît mai curînd.

„Abia acum îmi revin, fac exerciții. Acum fac kinetoterapie. În ultimele 2 luni am aruncat cîteva kilograme, mai exact 12 kilograme. Este rezultatul unui efort,” a mai adăugat Victor.

Discutînd cu antrenorul lui Victor, Mihai Cucul, am aflat că acesta l-a ajutat și financiar în această problemă medicală cu care se confruntă luptătorul: „Am scos 12 mii din buzunar și am rezolvat. Cu asigurarea trebuia să așteptăm 6 luni. Ce putem face? Mergem înainte. Nouă ne trebuie rapid să fim sănătoși cu Victor. Tare nu vreau scandal în aceste două luni pina la JO și nu am vrut să umblu prin rînduri și spitale,” ne-a mărturisit antrenorul luptătorului.

Amintim că luptătorul de stil greco-roman Victor Ciobanu s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. El și-a asigurat biletul pentru Olimpiadă de Vară, după ce a acces în finala turneului preolimpic, care s-a desfășurat la Baku, Azerbaidjan, în luna aprilie.