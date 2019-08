Voronin spune că îl cunoaște de foarte mult timp pe Luncaşu

Liderul PCRM, Vladimir Voronin, afirmă că îl cunoaşte de ani buni pe omul de afaceri Iurii Luncaşu, găsit recent împuşcat în cap. Ex-preşedintele ţării a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Iurii Luncaşu, accentuînd că acesta a fost „un om foarte cumsecade”, transmite adevarul.ro.

Acest om, în viaţa lui n-a obijduit pe nimeni, n-a spus un cuvînt de rău despre nimeni. Nu l-am auzit să înjure vreodată, să spună ceva de rău despre cineva, să facă vreun rău cuiva. Idee nu am ce s-a întîmplat cu dumnealui”, a declarat Vladimir Voronin într-un interviu pentru Sputnik Moldova Voronin a subliniat că Luncaşu nu s-a implicat în politică şi că s-a preocupat doar de afaceri.Omul de afaceri Iurii Luncaşu, persoană din anturajul fostului lider PDM Vlad Plahotniuc , a murit în seara zilei de sîmbătă, 18 august, fiind găsit împuşcat în cap. Potrivit informaţiilor preliminare, ar fi fost vorba despre o sinucidere, însă oamenii legii i-au în calcul şi versiunea unui omor intenţionat. Luncaşu s-ar fi împuşcat din arma personală în regiunea capului şi în urma leziunilor corporale primite, acesta s-a stins.Poliţia a fost anunţată despre cele întîmplate de către şoferul omului de afaceri, Boris Babin. Acesta le-a mărturisit oamenilor legii că şeful său i-a cerut să vină la domiciliu pentru a pleca împreună la aer curat. Şoferul a mers cu automobilul de serviciu la casa lui Lupaşcu de unde la luat şi s-au îndreptat spre traseul R-6 ( Ialoveni -Durleşti).La un moment dat, Iurii Luncaşu i-a cerut şoferului să oprească automobilul în cîmp, şi să scrie o scrisoare cu următorul conţinut: „Căsuţă albă am cumpărat în 2017 am fost investitor”. Ulterior, a ieşit din automobil comunicîndu-i şoferului că iese să răsufle aer curat, în urma căreia s-a împuşcat în regiunea capului. În Registrul de stat al armelor, Luncaşu figurează ca posesor a cel puţin şase arme.Omul de afaceri Iurii Luncaşu este preşedinte al Clubului Oamenilor de Afaceri „Interdependenţa” şi deţine acţiuni la SC „DENIR LUX” SRL, „PRIMPROF CONSTRUCT” SRL, „ACVILIN-GRUP” şi „GB & CO” SRL – (companii de construcţii, import de mobilă, ţigări şi fabricarea vinului). Numele lui Iurie Luncaşu ar figura şi în tranzacţia de peste 154 de milioane de lei, prin care o firmă cipriotă a procurat clădirile din perimetrul străzilor Timiş şi Bujorilor din Chişinău (Casa albă), imobile atribuite lui Plahotniuc. Totodată, Luncaşu se numără printre invitaţii la petrecerile primarului de Orhei , Ilan Şor, condamnat pentru implicare în falimentarea Băncii de Economii.