Un turist din Moldova, impresionat de Medicina Tradițională Chineză: ce secrete a învățat din experiența personală

China este o țară în care tradițiile străvechi s-au înrădăcinat în viața de zi cu zi, unde în fiecare aspect al vieții este prezentă înțelepciunea cumulată de secole. Un cititor de-al nostru s-a convins de acest lucru din propria experiență. Boris Popovski, în vîrstă de 33 de ani, care practică artele marțiale de peste 20 de ani, a călătorit în China pentru a se cufunda în lumea stilului White Crane (Cocorul Alb) și pentru a învăța la maestrul Jen Qing Yong. El a trimis pe adresa redacției noastre o parte din experiența sa uimitoare în această țară.

"Astăzi vreau să împărtășesc cu voi o parte din această experiență unică, și anume medicina, în toate aspectele sale, pe care le-am întîlnit".

Înțelepciunea chineză nu l-a lăsat indiferent pe eroul nostru. Îndeosebi, el a rămas impresionat de medicina chineză, care l-a ajutat să-și vindece o traumă care-l deranja mai mulți ani. Învățînd secretele sănătății și longevității, Boris Popovski împărtășește cu o deosebită plăcere din experiența sa, sperînd că aceasta va deveni cu adevărat utilă cuiva, relatează Noi.md.

Acupunctura: Nu este atît de înfricoșătoare pe cît pare.

În cei peste 20 de ani de experiență în artele marțiale, eu, ca orice alt practicant sau sportiv, am avut diferite traume și acesta este cumva un aspect natural și o parte integrantă a muncii grele de zi cu zi. Indiferent de gravitatea traumei, procesul de recuperare arată aproximativ la fel în medicina occidentală: Analize -> Consultație -> Tratament -> Recuperare. De cele mai multe ori, acest lucru înseamnă renunțarea totală sau parțială la antrenamente și multe luni de recuperare. S-a întîmplat ca, cu cîteva săptămâni înainte de călătoria mea planificată, să mă accidentez la cot, dar nu am avut de gînd să anulez călătoria, care era o șansă unică în viață, așa că am decis să merg și să mă antrenez în ciuda durerii.

La prima ședință de antrenament, maestrul Jen a observat că nu puteam întinde mîna complet, i-am descris trauma și apoi a chemat-o pe fiica sa, un doctor activ în medicina tradițională chineză, și atunci au început miracolele. Bazîndu-mă pe experiența mea, nu-mi puteam imagina cum o astfel de traumă poate fi tratată fără toate etapele obișnuite, dar Maestrul a insistat că totul va fi bine. Am fost așezat pe un scaun, iar fiica Maestrului a început să-mi maseze cotul și practic după cîteva apăsări am simțit o durere acută, ea s-a oprit și mi-a arătat la ce mișcări mă doare cotul, totul era exact așa cum simțeam eu. Ea a zîmbit și a scos niște ace de aproximativ 7 centimetri lungime. Trebuie să recunosc că în acel moment am început să mă neliniștesc, nu prea voiam să-mi înfigă acele în cotul care și așa mă durea, dar spre surprinderea mea acele nu mi-au provocat nicio durere sau măcar disconfort, a doua surpriză a fost că le-a înfipt în diferite puncte de pe brațul meu, destul de îndepărtate de cot, mînă, umăr, încheietura mîinii și degetul mare.

Întreaga procedură nu a durat mai mult de 15 minute și mare mi-a fost mirare cînd, după toate manipulările, am fost rugat să-mi îndrept cotul și practic nu am simțit durere. A doua zi am putut să mă antrenez, simțind dureri doar din cînd în cînd. În ziua următoare am repetat procedura și pot spune cu sinceritate că, după 3 săptămîni, durerea nu a revenit, și au fost doar 2 proceduri.

Cu adevărat uimitoare este puterea cunoașterii, nu aș fi crezut niciodată înainte că recuperarea și tratamentul pot avea loc într-o singură etapă și atît de repede.

Alimentele drept medicament

Ca orice locuitor obișnuit al Moldovei, periodic simțeam un anumit disconfort și neplăceri după ce mîncam: greutate și arsuri la stomac. Cu toate acestea, în China pe parcursul a două săptămîni în care am mîncat bucate din bucătăria locală, nu numai că nu am simțit niciodată aceste senzații neplăcute, ci, dimpotrivă, am simțit lejeritate și energie chiar și după mese copioase. Secretul constă probabil în mîncarea tradițională echilibrată și sănătoasă din sudul Chinei: orez, multe legume, ierburi și o cantitate moderată de carne. Pot spune cu siguranță că cu o astfel de hrană nici de medicamente nu ai nevoie, vei trăi o viață lungă și sănătoasă.

Ceaiul verde, vechiul secret al longevității și sănătății

O parte a ritualului zilnic în China a devenit consumul ceaiului verde tradițional. Aici se bea ceai de șase-opt ori pe zi. Lăsînd la o parte calitățile sale aromatice extraordinare, pot să vă spun că el nu numai că oferă energie, dar și o stare de lejeritate și confort. Efectul său benefic asupra digestiei și a stării generale a organismului este pur și simplu uimitor. Nu degeaba în antichitate era considerat un leac pentru sute de boli, iar în zilele noastre este considerat un antioxidant puternic și eficient. Pot spune cu încredere că a bea ceai chinezesc adevărat este un obicei foarte util, îl voi lua cu siguranță în considerare acest lucru pe viitor.

Rețete antice.

Familia maestrului Jen se ocupă de secole cu colectarea ierburilor medicinale și a dezvoltat zeci de rețete. Am avut și eu ocazia și aflu cîteva dintre ele. O tinctură pentru uz extern, extrem de eficientă în cazul vînătăilor sau oricăror altor traume, folosită după antrenament, care crește viteza de recuperare și reduce riscul de accidentare. O tinctura pentru uz intern, are un efect clar revigorant și tonifiant, ameliorează oboseala musculară și accelerează recuperarea. Deși rețetele acestor decocturi unice rămîn un mister, efectul lor evident rămîne un fapt de necontestat.

Medicina tradițională chineză nu este doar o metodă de tratament, ci și o filozofie care unește spiritul, corpul și natura. În cazul meu, ea a fost cheia recuperării după traumă și înțelegerii faptului că grija pentru sănătate nu înseamnă doar tratament, ci și prevenire. Într-adevăr, istoria de mii de ani a Chinei și înțelepciunea acumulată de-a lungul anilor reprezintă o comoară a umanității pe care trebuie să o prețuim și s-o studiem.