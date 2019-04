Studiu: Cîți dintre moldoveni nu practică deloc sportul

Mai mult de jumătate dintre moldoveni nu practică deloc sportul şi doar doi din zece merg la o sală de fitness. Acestea sînt datele unui sondaj realizat de o companie de consultanţă din ţara noastră.

Ce paşi ar trebui făcuţi pentru a ne putea numi o ţară sportivă, care sînt problemele, dar şi realizările sportului moldovenesc, dar şi algoritmul formării unei societăţi sănătoase, toate aceste aspecte au fost dicutate astăzi, într-o conferinţă de presă, la care au participat şefii mai multor asociaţii sportive din ţară, dar şi rectorul Universităţii de Educaţie fizică şi port din Republica Moldova, Veaceslav Manolachi, relatează Mesager.Una din problemele cele mai strigente din domeniul sportului sînt a fi cele legislative, adoptarea unor legi şi curiculumuri de pregătire a sportivilor profesionişti, dar şi echipamentele şi edificiile unde aceştia ar putea să se antreneze mai intens şi mai productiv.„Din păcate, multe edificii sportive au rămas încă din timpul uniunii sovietice, unele dintre care funcţionează şi acum. Multe, însă, au fost construite şi pe parcursul anilor. Mulţi cunosc că se construieşte acum arena, ceea ce ar fi un obiect strategic foarte important pentru sportul din Republica Moldova”, a declarat rectorul USEVS, Veaceslav Manolachi.O altă problemă ţine de lipsa finanţării.„Orice formă de sport solicită finanţare. Dacă nu există finanţare, nu putem vorbi nicidecum despre rezultate. Sportul solicită efort maxim, dar şi condiţii speciale”, a declarat rectorul USEVS, Veaceslav Manolachi.„În acest an, pentru canotaj academic, ne-au alocat 250 de mii de lei. Asta înseamnă că sînt nevoită să şterg din listă campionatul european printre juniori şi campionatul mondial printre juniori, nu am încotro. Pentru că am prioritar 4 sportivi, care au ca obiectiv calificarea pentru jocurile olimpice, a declarat vice-preşedintele CORM, Larisa Popova.Potrivit unui studiu realizat de o companie de consultanţă din ţara noastră, mai mult de jumătate dintre moldoveni nu practică deloc sportul şi doar doi din zece merg la o sală de fitness. Totuşi, datele statistice demonstrează că numărul celor care fac activităţi fizice este în creştere.„Fac sport în fiecare zi. Fac sport, e important pentru sănătate şi pentru dispoziţie. Şi la sală, şi acasă, dar mai mult acasă şi în parc”, „Dacă sincer acum mă străduiesc, de fapt, în fiecare primăvară eu mă pregătesc pentru vară şi fac sport de 3 ori pe săptămînă. La sala de forţă, antrenamentele de grup, acum mai des merg la kickboxing şi la yoga”, „Practic sportul de 6 ori pe săptămînă cînd mă pregătesc de competiţii, cînd e doar de menţinere a formei de 4-5 ori pe săptămînă. Fac ultramaraton, alergare pe distanţe lungi, de la 100 de kilometri în sus”, au declarat oamenii.Studiul mai demonstrează că 2 din 10 moldoveni fac sport în fiecare zi, iar 11 la sută - săptămînal. Cei mai mulţi, peste 40 la sută, practică gimnastica. Alte 18 procente dintre respondenţi sînt pasionaţi de jogging, iar 13% - de fotbal.