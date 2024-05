Reacția fostului procuror general, după ce a fost achitat pe toate capetele de acuzare

Fostul procuror general Valeriu Balaban a venit cu o reacție după ce a fost achitat în dosarul în care a fost învinuit de depăşirea atribuţiilor de serviciu, anunță Noi.md

Potrivit lui, dosarul ar fi fost fabricat la comandă în perioada statului capturt, însă, "după șapte ani de batjocură, umilință și linșaj mediatic instanța i-a făcut dreptate".

"După șapte ani de hărțuiri în cele mai bune practici ale statului capturat, dintre care 120 de zile le-am petrecut în arest, astăzi am fost achitat pe toate capetele de acuzare și reabilitat," a afirmat Balaban.

Potrivit lui, verdictul a fost emis de Judecătoria Chișinău , sediul Buiucani, după mai bine de 100 de ședințe, dintre care 29 au fost tergiversate sub diferite pretexte de procurorii anticorupție.

"În dimineața zilei de 12 iunie 2017, am fost luat cu asalt de mascați, reținut și plasat in arest pentru pretinse acțiuni ilegale, comise cu 13 ani de la plecarea din funcția de Procuror General. Mai exact, am fost acuzat de achiziționarea și reconstrucția unei clădiri în centrul istoric al orașului Chisinau, destinat pentru Procuratură, la un "preț exagerat". Este vorba despre un imobil amplasat pe 0,2 ha cu o suprafață de 5600 de metri pătrați pe strada Alexandru cel Bun 100 din capitală. Prețul de achiziție al unui metru patrat de spațiu în acest imobil fiind de aproximativ 80 de euro. Prin probe, am demonstrat contrariul. Dar cel mai curios este că, anume acest imobil din strada Alexandru cel Bun 100, este sediul râvnit de actuala Procuratura Anticorupție, valoarea căruia, în prezent, este înzecită. Si acest lucru poate fi confirmat de orice evaluator independent din oficiu.n A se insista pe existența vreunui prejudiciu material la achiziționarea și reconstrucția acestui imobil echivalează cu lipsa de profesionalism din partea Procuraturii și a celor atrași în acest joc murdar" a declarat el.

Fostul procuror general a mai spus că postarea sa nu este despre victimizare, ci reprezintă o primă reacție la campania de manipulare și denigrare a imaginii sale. "Mi-a fost lezată onoarea și demnitatea, mi-a fost afectată sănătatea. Și nu doar a mea, ci și a familiei mele. Precum și a altor șase pretinși complici, doi dintre care, nu au rezistat calvarului și au decedat. Cu siguranță că Bunul Dumnezeu îi va răzbuna. Vreau să-i liniștesc pe autorii, scenariștii și executorii acestei farse. Viața bate filmul și fiecare va culege ceea ce a seamănat. Voi fi succint azi. Voi reveni suplimentar cu avocații cu detalii din sentința de 228 de pagini. mPe această cale, vreau să le mulțumesc tuturor susținătorilor și celor care au crezut în nevinovăția mea și mi-au fost alături. A fost o lecție de viață în care am aflat cine-mi sunt cu adevărat prieteni și pe cine poți conta în viață." a concluzionat Balaban.

El a mulțumit tuturor susținătorilor săi și a promis că va reveni cu detalii suplimentare împreună cu avocații săi.

În 2017, Procuratura Generală (PG) anunţa că Valeriu Balaban, ex-procuror general, ar fi dispus, în 2005, cumpărarea clădirii nefinisate din str. Alexandru cel Bun, 100, la un preţ de 9 milioane de lei, deşi preţul real, conform ultimei evaluări, constituia puţin peste 2,5 milioane de lei. Luni, 27 mai, ex-procurorul general Valeriu Balaban a fost achitat.