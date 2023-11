Primarul de Vulcănești, prins cu contrabandă la vamă neagă că marfa i-ar aparține

Primarul municipiului Vulcănești, Victor Petrioglu, a confirmat că conducea automobilul de model Chevrolet Cruze, înmatriculat la primărie, iar în portbagaj erau mai multe genți pentru femei, care urmau să fie introduse ilegal în țară.

Alesul local susține că, în apropiere de vama Vulcănești-Vinogradovca, două persoane l-ar fi rugat să le ia cu mașina. Anume lor le aparțin bunurile confiscate, spune Victor Petrioglu, transmite newsmaker.md

Petrioglu a negat că marfa i-ar aparține și a povestit cum s-a întîmplat totul.

„Ieri mă întorceam acasă. Am luat oameni chiar din spatele postului vamal, pentru că m-au rugat să-i duc. Știți, i-am luat din intenții bune. Aveau două cutii cu ei – una mare și una mică. Imediat ce am început să mă deplasez, vameșii m-au oprit. Nu am fugit de nimeni, mașina a fost trimisă în parcare – totul va fi rezolvat acolo și va fi returnat în cîteva zile”, a spus Petrioglu.

Familia Petrioglu deține un magazin în piața din Vulcănești. Alesul local a confirmat această informație. Totuși, el a afirmat că în magazin „nu există nimic de acest gen (genți de contrabandă)”.