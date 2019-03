O zi anticorupţie în oraşul tău. Unde va ajunge azi CNA

Astăzi, 29 martie, ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie vor susţine mai multe instruiri pentru administraţia publică locală, medici, profesori, angajaţi ai serviciilor desconcentrate și ai sectorului privat din Strășeni.

În faţa consiliului a fost instalat cortul CNA, unde angajaţii Centrului distribuie materiale informative, acordă consultaţii cetăţenilor despre posibilităţile de denunţare a cazurilor de corupţie şi îi încurajează să declare toleranţă zero corupţiei prin sesizarea CNA despre orice caz cunoscut de corupţie din localitatea lor la Linia Națională - 080055555.



Campania de informare „O zi anticorupţie în oraşul tău", începută în septembrie 2018, se desfăşoară sub sloganul "Atitudinea ta contează - spune NU corupţiei". Periodic, ofiţerii CNA se vor deplasa într-un raion al ţării din zonele centru, nord şi sud pentru a instrui un număr cît mai mare de cetăţeni. Grupurile ţintă sînt funcţionarii publici, agenţii publici cu statut special, reprezentanţi ai întreprinderilor de stat şi municipale, administraţia locală, mediul de afaceri, elevi, studenţi etc.



“O zi anticorupţie în oraşul tău” a avut loc la Hînceşti, Edineţ şi Cahul.