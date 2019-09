Năstase: Șor și Plahotniuc vor răspunde pentru încălcările comise

Chiar dacă au fugit din țară, Ilan Șor și Vlad Plahotniuc vor răspunde pentru încălcările comise. Declarațiile au fost făcute de Ministrul Afacerilor Interne, Andrei Năstase, în cadrul emisiunii ”În Profuzime” de la PRO TV, scrie Noi.md.

“Dacă mai era Șor și Plahotniuc pe aici, erau arestați. Au plecat cînd sistemul ne persecuta, ne urmarea, eu și Maia Sandu eram interceptați. Șor are niște dosare penale și va avea și altele. Imediat după ce am dispus măsuri interne de căutare, l-am anunțat în căutare internațională. Într-un anumit moment, pot să spun că am avut o mică intervenție, și acum este anunțat în căutare internațională”, a spus Năstase.Totodată, ministrul a spus că nu este atît de importantă extrădarea lui Ilan Șor din Israel.“Dacă nu va fi extradat aici, pentru mine este important să facă pușcărie oriunde”, a conchis Năstase.Ministrul Afacerilor Interne spune că, odată cu finalizarea dosarului, cei care au închis niște dosare vor răspunde în fața legii.Refrinduse la fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc , Năstase a specificat că acesta este anchetat în niște dosare. Acesta a ezitat să spună dacă știe unde se află în aceste momente Plahotniuc, însă a specificat faptul că speră ca din vizita care urmează să o efectueze în SUA să poată afla mai multe despre principalul beneficiar al furtului miliardului.”Sper că din vizită pe care o voi efectua în Statele Unite vom află mai multe. Trebuie să investighez drumul banilor, cine este beneficiarul. Procurorii, din păcate, nu se pot baza foarte mult pe raportul Kroll. Cel puțin din ceea ce am citit în primul raport”, a declarat Năstase.Totodată, acesta a spus că nu a citit deocamdată raportul Kroll II.“Deși am avut posibilitatea să am acces la el. Sînt sigur că s-au cheltuit bani enormi și acest lucru s-a făcut pentru a tergiversa procesele”.