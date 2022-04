Moldovenii în martie au început să-și caute activ un loc de muncă — se datorează aceasta oare fluxului de refugiați? ©

Am avut parte de un martie neașteptat de „furtunos” în rândul solicitanților pe piața muncii din Republica Moldova.

De obicei, cea mai activă perioadă a persoanelor care caută de lucru este ianuarie și februarie a fiecărui an. Anul acesta nu a fost o excepție, într-adevăr, ianuarie și februarie au fost luni foarte active atât în rândul companiilor, cât și în rândul solicitanților. Dar luna martie a bătut toate recordurile! Ce-i drept, din partea solicitanților.

Cum poate fi explicat acest lucru? Mai întâi, să ne uităm la cifre, apoi vom încerca să înțelegem fiecare factor separat.

______________

1. Nou record de trafic pe site-ul Rabota.md – peste 800 000 de accesări înregistrate în martie. Nu a existat niciodată un astfel de trafic în 16 ani de funcționare a site-ului. ______________

______________ 2. Peste 110 000 de CV-uri au fost expediate de către solicitanți pentru posturile vacante plasate pe site. ______________

În general, luna martie nu a fost niciodată mai solicitată decât ianuarie/februarie, dar de această dată numărul persoanelor aflate în căutarea unui job a fost semnificativ mai mare. Cum se explică acest fapt?



Primul gând care ne vine în minte, desigur e legat de refugiații din Ucraina, care au fost nevoiți să fugă în Republica Moldova și să-și caute un loc de muncă în țara noastră.

______________

Spoiler: Nu e chiar așa! ______________

Potrivit statisticilor, astăzi pe teritoriul Republicii Moldova se află aproximativ 100 000 de cetățeni ucraineni. Jumătate dintre ei sunt copii.



Rămân 50 000 de ucraineni, printre care se numără și pensionari, cetățeni care nu vor să-și caute de lucru, precum și persoane cu dizabilități. Chiar și așa, dacă luăm numărul maxim de persoane decise să rămână în Moldova pentru o perioadă lungă de timp, e vorba despre circa 25.000 de oameni – ceea ce reprezintă 3% din populația ocupată. Prin urmare nu putem vorbi despre un impact cu adevărat puternic asupra pieței muncii din RM.



Atunci ce s-a întâmplat de fapt?



După ce am analizat cu atenție comportamentul și CV-urile solicitanților pe site-ul Rabota.md, am atras atenția asupra unui fapt foarte curios. De fapt, explozia pe piața muncii în luna martie e legată de activitatea bruscă anume a cetățenilor Republicii Moldova.



„Cred că acest lucru se datorează faptului că a existat un flux prea mare de informații pe tema refugiaților. Am urmărit o serie de știri legate de asistența refugiaților: despre locuințe, educație, asistență umanitară și informațională, precum și cea legată de angajarea în câmpul muncii. Ceea ce a dus la simplificarea procedurii de angajare a cetățenilor ucraineni în Moldova”, a spus managerul de proiect Vladimir Boșneak.

„Prin urmare, imediat după simplificarea procedurii de angajare a ucrainenilor, am observat o creștere bruscă a activității moldovenilor care caută un loc de muncă. Probabil putem lega asta cu faptul că mulți dintre cei care doreau deja să-și schimbe jobul au decis să acționeze acum prentru a prinde posturile vacante în Moldova care ar putea fi ocupate de către ucraineni”, a adăugat Vladimir Boșneak.

„Nu vorbesc despre faptul că cetățenii Republicii Moldova se temeau de concurența puternică a ucrainenilor, dar cu siguranță majoritatea au devenit mai activi, mai ales sub influența unei cantități uriașe de știri despre fluxurile de refugiați în țara noastră”.



Al doilea factor care a influențat fluxul mare de CV-uri din partea solicitanților, este desigur, eliminarea unei serii de restricții în urma îmbunătățirii situației epidemiologice din țară.

______________

3. Numărul posturilor vacante, dimpotrivă, a scăzut în martie. Dacă în februarie erau în medie 5.800 de posturi vacante active, atunci în martie numărul acestora a scăzut cu 9% și a fost în medie de 5.200 de locuri de muncă vacante. ______________

Acest lucru se datorează faptului că, companiile care lucrează pe piețele ucrainene și ruse au încetat să recruteze personal. De asemenea, a fost suspendată activitatea angajatorilor care se ocupau de importuri din Ucraina și Federația Rusă. Și bineînțeles, o parte din business-ul moldovenesc a încetat să angajeze oameni din cauza unor incertitudini legate de situația actuală în regiune. Dar în general, nu se atestă o scădere bruscă a numărului de posturi vacante. Încet-încet numărul acestora începe să crească.

______________

4. Cea mai populară rubrică pe site s-a dovedit a fi noua rubrică „Locuri de muncă pentru refugiați” – cu posturi vacante pentru cetățenii ucraineni în companiile din Moldova. ______________

Remarcăm faptul că nu au fost deschise posturi vacante speciale destinate doar refugiaților. Companiile pur și simplu erau gata să angajeze cetățeni ucraineni la posturile vacante deja existente, datorită procesului simplificat de angajare. Adică, dacă angajatorul nu putea suplini posturile vacante de luni întregi cu moldoveni, a decis să-și încerce norocul în rândul ucrainenilor. Și mulți au reușit.



De asemenea, am observat un interes puternic din partea moldovenilor pentru locurile vacante pentru refugiați, ba chiar se simțea o oarecare tensiune la mijloc. Dar, toată lumea înțelege că sunt aceleași posturi vacante publicate și anterior pe site-ul Rabota.md. Aproape nimeni nu a deschis posturi vacante noi, anume pentru ucraineni.

______________

5. Fluxul de CV-uri a crescut cu 12% în următoarele domenii: frumusețe, fitness, limbi străine și servicii.

______________

Aici, creșterea numărului de CV-uri s-a produs tocmai datorită cetățenilor Ucrainei. Întrucât majoritatea nou-veniților sunt femei, majoritatea fiind angajate în sectorul serviciilor. Prin urmare, multe dintre ele încearcă să găsească un job asemănător cu cel pe care îl aveau în Ucraina. Dar dacă să ne axăm pe date, creșterea nu este una foarte semnificativă.

Încheiere

În timp ce scriam acest articol, Guvernul Republicii Moldova ne-a comunicat statisticile oficiale culese de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor din 01.04.2022, agenții economici din Republica Moldova au angajat 187 de cetățeni ai Ucrainei: 139 de femei și 48 de bărbați:

132 de contracte de muncă în Chișinău;

10 – în Ungheni;

8 – în Strășeni;

8 – în Cahul;

7 – în Bălți;

3 - în Vulсănești;

3 - în Soroca;

2 - îm Orhei;

2 – în Ștefan Vodă;

2 – în Dondușeni;

1 – în Călărași;

1 - în Comrat;

1 – în Nisporeni.

Potrivit avizelor angajatorilor, cetățenii ucraineni au fost angajați în calitate de programatori, croitorese, vânzători consultanți, bucătari, asamblatori, asistenți medicali, manageri, operatori etc.



La aceeași dată, potrivit datelor subdiviziunilor teritoriale ANOFM, 125 agenți economici și-au anunțat dorința de a angaja cetățeni ucraineni pentru a suplini 292 de posturi vacante. La 1 aprilie, ANOFM a înregistrat 162 de ucraineni care își doresc să obțină un loc de muncă.



Acestea sunt datele oficiale. Cel mai probabil, cifrele sunt, de fapt, mult mai mari. Totuși acest lucru confirmă faptul că sunt mulți ucraineni angajați și mulți ucraineni care își caută un loc de muncă. Am avut dreptate când am afirmat că situația din țara vecină nu va avea un impact mare asupra pieții muncii din Republica Moldova, dar totuși acest fapt a stimulat cetățenii noștri să devină activi.



Găsește un job nou accesând linkul: www.rabota.md/ro/vacancies



Pentru companiile care sunt în cautarea angajaților: www.rabota.md/ro/prices

----



Serviciul presă Rabota.md

press@rabota.md