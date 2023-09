Integrarea R.Moldova în turismul medical global - va fi discutată în cadrul unui Forumul Internațional

În această toamnă, pentru prima dată, Republica Moldova va găzdui Forumul Internațional de Turism Medical - Moldova 2023. În cadrul celor 6 sesiuni de discuție vor participa speakeri veniți din 15 țări - doctori habilitați, experți, conducători de instituții medicale de top din cele mai populare destinații de turism medical ale lumii.

În cadrul prezentărilor, accentul se va pune pe ultimele inovații din domeniul turismului medical apărute la nivel mondial, dar vor fi analizate și oportunitățile de dezvoltare accelerată a acestui sector în țara noastră. Or, perspectivele de viitor în acest sens sînt enorme, avînd în vedere faptul că, în fiecare an, peste 35% din cetățenii străini ce vizitează Republica Moldova, vin anume pentru tratamente medicale. Majoritatea turiștilor solicită servicii medicale în domeniul stomatologiei, fertilizărilor in vitro, chirurgiei plastice, sau tratament balnear. Pacienții străini aleg țara noastră ca destinație de turism medical grație prețurilor accesibile, a serviciilor medicale de înaltă calitate, dar și pentru infrastructura turistică dezvoltată.

Printre invitații internaționali care vor vorbi de la tribuna Forumului, se numără președintele Consiliului Global al Turismului Medical, Emin Çakmak.

Prin găzduirea acestui eveniment de mare anvergură, țara noastră demonstrează că este pregătită să devină o destinație medicală de primă clasă, să atragă pacienți din întreaga lume și să contribuie la dezvoltarea durabilă a sectorului național de sănătate.

Forumul Internațional de Turism Medical - Moldova 2023 reprezintă un efort colaborativ între Asociația de Turism Medical din Moldova, Asociația Globală de Turism Medical și Ministerul Sănătății.