Încă opt cetățeni moldoveni au fost evacuați din Fîșia Gaza

Alți opt cetățeni ai Republicii Moldova, care au solicitat evacuarea, au părăsit Fîșia Gaza. Aceștia se află în siguranță în Egipt.

Pînă în prezent, au revenit acasă 45 de moldoveni din Fîșia Gaza. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Nicu Popescu în cadrul unei conferințe de presă.

„Pe parcursul ultimei luni am lucrat zi și noapte pentru a ne asigura că cetățenii noștri, blocați în Fîșia Gaza se pot retrage din această zonă. Procesul era foarte complicat, am întreprins mai multe acțiuni, am detașat funcționari consulari suplimentari pentru a fortifica activitățile Ambasadei, am detașat și un funcționar consular în Egipt. Am depus și un efort diplomatic pentru a convinge actorii internaționali ca cetățenii moldoveni să se afle pe aceste liste pentru evacuare. Am reușit să evacuăm 45 de cetățeni moldoveni din Fîșia Gaza, pînă astăzi dimineața”, a declarat Popescu, notează Noi.md cu referire la radiomoldova.md.

Amintim că primii moldoveni din Fîșia Gaza au ajuns cu ajutorul României, iar ulterior, alți 9 cetățeni moldoveni au revenit grație cooperării cu autoritățile din Ucraina.

„Astăzi, ultimii opt cetățeni, care au solicitat evacuarea, au părăsit teritoriul Fîșiei Gaza și se află în îngrijirea funcționarului nostru consular din Egipt. Acum cîteva ore, a fost finalizat procesul de evacuare a cetățenilor moldoveni din Fîșia Gaza și anume a cetățenilor, care au dorit să fie evacuați. Ne-a reușit cu sprijinul Ambasadei din Israel să atragem încă trei companii aeriene care urmează să lanseze zboruri inclusiv compania de stat”, a mai spus Nicu Popescu.