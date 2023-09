Deconectări programate de lumină, pentru 8 septembrie

or. Vatra: str. Mal.Sting Lac.Ghidighici, com. Ghidighici: str. Ghidighici sat, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:25-17:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Vatra: str. Gradinilor, Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Lacului, Lidia Istrati, Mal.Sting Lac.Ghidighici, Nicolae Sulac, Plopilor, Renaşterii, Ştefan Vodă, Unirii, Vatra, com. Ghidighici: str. Ghidighici, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Vatra: str. Luceafărul, Mihai Eminescu, Ştefan Vodă, Vatra parțial, în intervalul de timp între 09:25-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

com. Ghidighici: str. Alexei Mateevici 9009 parțial, în intervalul de timp între 09:25-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric