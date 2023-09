Deconectări programate de lumină, pentru 7 septembrie

or. Sîngera: str. Industrială, Schinoasa parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Dobrogea : str. Decebal parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Durleşti: str. Durleşti 999 parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

com. Truşeni: str. Truşeni 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Vadul lui Vodă: str. Vadul Lui Vodă Selo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:10-14:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Anenii Noi: str. Chişinăului, Garaj parțial, în intervalul de timp între 08:50-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Calfa parțial, în intervalul de timp între 09:30-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Gura Bîcului: str. Gura Bîcului, Ion Soltîs parțial, în intervalul de timp între 14:00-18:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Gura Bîcului: str. 1 Mai, Dnestrovscaea, Gura Bîcului, Izvoare , Izvoarelor, Libertăţii, Mihai Eminescu, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Cahul: str. Alexandru Donici , Constantin Negruzzi , Ion Luca Caragiale, Libertăţii, Matei Basarab, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mircea cel Bătrîn, Republicii, Tîrgul Vechi, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Spicoasa parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 8 Martie, 9 Mai, Alexandr Puşkin, Baurci, Carl Marx, Drujba, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lenin str-la, Lesnaea, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdi, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Şcolinaea, Tcacenco parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cişmichioi: str. Bolgradscaea, Dimitrova, Lenin, Lenin str-la, Limanscaea, Ogorodnaea, Pionerscaea, Pionerschii str-la, Pocitovaea, Pogranicinaea, Vinogradnaea parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

or. Vulcăneşti: str. Sov.Moldavii, Şciorsa parțial, în intervalul de timp între 09:30-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene