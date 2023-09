Deconectări programate de lumină, pentru 4 septembrie

or. Durlești : str. Burebista 18, Gheorghe Coșbuc 9999 în intervalul de timp între 09:20-16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

or. Vatra: str. Plopilor, Serghei Bogza, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:25-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Vadul lui Vodă: str. Alexandru cel Bun, Bucovinei, Dimitrie Cantemir , Florilor, Gheorghe Asachi, Ion Soltîs, Liliacului, Mihail Sadoveanu, Sfîntul Dumitru, Tineretului, Unirii, Vadul Lui Vodă Selo, Victoria, Vlad Ţepeş, Voluntarilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:10-13:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

s. Burlacu parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Alexandrfield: str. 30 let Pobedî, Drujba , Parcovaea, Sadovaea, Smolenskaea, Specialiştilor, 8 Martie parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Găvănoasa : str. Biruinţei, Lenin, Gavanosi, St. Neaga parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Ceadîr-Lunga: str. Cikalov, Lenin, Sîrtmaci parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Ceadîr-Lunga: str. 60 ani ai lui Octombrie str-la, Bulgară, Ivan Turghenev, Ostrovski, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:00-13:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

or. Vulcăneşti: str. Tanchistov parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Congaz: str. Gherman Titov, Grozdev, Mira, Nikolaev, Octeabriscaea, Ostrovski, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric