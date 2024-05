Deconectări programate de lumină, pentru 31 mai

or. Durlești: str. Cartușa, Durlești parțial, în intervalul de timp între 13:00-15:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

or. Durlești: str. Cartușa, Durlești parțial, în intervalul de timp între 15:00-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

or. Durleşti: str. Atelierilor, Cantinei, Cartusa, Durleşti, Grigore Ureche, Nicolae Testemiţeanu, Ruhuleanca, Tineretului, Tineretului 8 str-la parțial, în intervalul de timp între 10:00-18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Durlești: str. Cartușa, Nicolae Dimo parțial, în intervalul de timp între 09:50-13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric