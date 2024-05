Deconectări programate de lumină, pentru 27 mai

or. Cahul: str. Salcîmilor 9046 în intervalul de timp între 09:45-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Roşu: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun, Bisericii, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Roşu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Andruşul de Jos, or. Cahul: str. Salcîmilor, s. Zîrneşti, s. Roşu: str. Alexandru cel Bun, Bisericii, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Nicolae Sulac , Roşu, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:30 pentru manevre operative de scurtă durata s. Crihana Veche: str. Crihana Veche , Mihai Eminescu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Slobozia Mare: str. Barbu Lăutaru, Frații Breșcan, Slobozia Mare , Ștefan cel Mare și Sfînt, Ulița Mare parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Căinari : str. Căinari, Gării, Leonidov, Padurilor, Păcii 1 str-la, Păcii 2 str-la, Păcii 3 str-la, Ştefan Vodă, Vasile Lupu, or. Căinari gara: str. Căinari gara, Ştefan Vodă, Vasile Lupu, Cîrnăţenii Noi, Alexei Mateevici, s. Cîrnăţenii Noi: str. Emil Loteanu , Păcii, Plopilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cîrnăţeni: str. Cîrnăţeni, Ştefan Cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 08:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ucrainca : str. Independenţei, M.Eminescu, Ucrainca, s. Zviozdocica parțial, în intervalul de timp între 09:55-17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Fîrlădeni: str. Fîrlădeni, Păcii , Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Coşcalia parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Fîrlădeni: str. Fîrlădeni, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Străşeni: str. Burebista, George Coşbuc, Ioana Iakir, Ion Creangă, Mihail Frunze, Miron Costin, Nicolae Testemiţeanu, Nicolai Pirogov, Şota Rustaveli, Toma Ciorbă, Volocii parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Străşeni: str. 2 Cartierul locativ, Boris Glavan, Burebista, Constantin Stamati, George Coşbuc, Ioana Iakir, Ion Creangă, Ion Soltîs, Mihail Frunze, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Testemiţeanu, Nicolai Pirogov, Serghei Lazo str-la, Şota Rustaveli, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Toma Ciorbă, Toma Ciorbă str-la, Volocii parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru manevre operative de scurtă durata

or. Străşeni: str. Orhei, s. Negreşti: str. Negreşti 777, 9023, 9032 parțial, în intervalul de timp între 08:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Străşeni: str. Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Trei Ierarhi parțial, în intervalul de timp între 09:30-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Lupa-Recea parțial, în intervalul de timp între 09:30-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor