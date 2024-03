Deconectări programate de lumină, pentru 25 martie

25.03.2024

Chişinău, sectorul Botanica: str. Hanul Morii 1-19, 2-20, Minsk 6/1, 8, 9-23, Tallin 21, Tașkent 2-20, 3-17 în intervalul de timp între 10:00-18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

bd. Dacia 10, 10A, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16/1, Hristo Botev 5, 9/2, 19/6 în intervalul de timp între 08:50-13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

bd. Dacia 18, 18/1, 20, 22, 22J, 22/2, 22/3, 22/4, bd. Traian 999

în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Centru: șos. Hîncești 9999 în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

șos. Hîncești 9999 în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Andrei Doga 4, Tudor Vladimirescu 6 în intervalul de timp între 09:15-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Anenii Noi:

s. Maximovca: str. Maximovca 9046 în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Geamăna: str. Brahă, Geamăna, Hîrtopului, Hîrtopului str-la, Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Floreni: str. 31 August 1989, Andrei Lupan, Dacilor, Dimitrie Cantemir, Floreni, Stînjeneilor parțial, în intervalul de timp între 10:00-14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Cahul: or. Cahul: str. Griviţei şos., Mihail Şolohov, Păcii, Unirii, Vlad Ţepeş parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:15 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Slobozia Mare: str. 31 August, N. Trifan, Ștefan cel Mare și Sfînt, Tineretului, Ulița Mare, Unirii, V.Pocoi parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cantemir: s. Toceni parțial, în intervalul de timp între 10:00-12:30 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

s. Cociulia parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Antoneşti: str. Antoneşti 9, s. Leca parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

Comrat (UTA Găgăuzia): s. Dimitrova: str. Dimitrie Cantemir, Molodejnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Valea Perjei: str. Ciapaeva str-la, Lenin, Suvorova, Valea Perjei parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

s. Valea Perjei: str. Alexandr Puşkin, Calinina, Calinina str-la, Lenin, Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Comrat: str. Geologului, Lenin, Matrosov, Mira, Svetlaea parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru conectarea consumatorului nou

Călăraşi: s. Răciula parțial, în intervalul de timp între 12:00-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Meleşeni: str. Iurie Gagarin, Meleşeni, s. Schinoasa: str. Dumitru Matcovschi, Schinoasa, s. Ţibirica: str. Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ţibirica parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Căuşeni: or. Căuşeni: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin 1 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Alexandru Donici, Alexandru Ghidirim, Alexei Mateevici, Anna şi Alexandru, Bogdan Vodă, Bolinicinîi str-la, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Frunza Nucului, Gheorghe Asachi, Ioan Vodă, Ismail, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin 1 str-la, Livezilor, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu 3 str-la, Mihai Eminescu bd., Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Mihail Lermontov, Nucului F. 1 str-la, Păcii, Păcii 2 str-la, Păcii 3 str-la, Păcii 4 str-la, Pietre Vechi, Pietre Vechi str-lă, Poleanicikin, Preanicov, Sinagoga Veche, Stere Constantin, Unirii, Vasile Alecsandri, Vechi S, Vissarion Belinski, Vissarion Belinski 1 str-la, Vlad Ţepeş parțial, în intervalul de timp între 09:25-17:25 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Căuşeni: str. 31 August 1989, Basarabia, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu bd. parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Alexei Şciusev str-la, Calea Basarabiei , Calea Ştefaneştelor, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Mihai Eminescu bd., Păcii, Păcii 4 str-la parțial, în intervalul de timp între 11:00-13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Căuşeni: str. Alba Iulia, Renaşterii, Renaşterii str-la, Tighina şos., Unirii parțial, în intervalul de timp între 14:00-16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Căinari: str. Căinari, Gării, Leonidov, Padurilor, Păcii 1 str-la, Păcii 2 str-la, Păcii 3 str-la, Ştefan Vodă, Vasile Lupu, s. Căinari gara: str. Căinari gara, Ştefan Vodă, Vasile Lupu, s. Cîrnăţenii Noi: str. Alexei Mateevici, Cîrnăţenii Noi, Emil Loteanu, Păcii, Plopilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Chircăieşti: str. Arhanghelul Mihail, Chircăieşti, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Plugarilor, Tinereţii parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Chircăieşti: str. Alexandru cel Bun, Arhanghelul Mihail, Bisericii, Căile Ferate, Chircăieşti, Ion Creangă, Livezilor, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Molodejnaea, Nuferilor, Păcii, Plugarilor, Tinereţii, 27 August, s. Hagimus: str. Hagimus 1455, 9030, 9083, 9183, Tănătari: str. Tănătari 9028 parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru manevre operative de scurtă durata

Cimişlia: or. Cimișlia: str. Cetatea Albă parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Criuleni: s. Măgdăceşti: str. Alexei Mateevici parțial, în intervalul de timp între 09:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Izbeşte parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Ciopleni: str. Ciopleni, Florării str-la, s. Hruşova parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Basarabiei, Calea Orheiului, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Neculce, Magdiciu Petre, Mihai Eminescu, Măgdăceşti, Orhei, Păcii, Vasile Alecsandri, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Porumbeni parțial, în intervalul de timp între 12:00-14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Hînceşti: s. Crasnoarmeiscoe: str. Artema, Boris Glavan, Calinina, Cicalova, Comsomoliscaea, Griboedova, Grigore Cotovschi, Ioana Iakir, Iurie Gagarin, Lenin, Maxim Gorki, Nahimova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Sadovaea, Sovetscaea, Sverdlova, Taras Şevcenco, Zarecinaea, 28 Iunie, s. Tălăieşti: str. Tălăieşti 24, 221 parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Leuseni Vama parțial, în intervalul de timp între 12:45-14:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Bujor, s. Pereni: str. Tineretului 118 parțial, în intervalul de timp între 09:35-17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bobeica: str. Bobeica, Codrilor, Entuziaştilor, Livezilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Dahnovici: str. Dahnovici, Ion Tamaşciuc, Liubovi Joian, Nicolae Sulac, s. Drăguşeni: str. Drăguşeni 329, 591, 935A parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Dancu parțial, în intervalul de timp între 10:00-12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Cărpineni: str. Alexandru Donici, Comsomoliscaea, Filatova, Iurie Gagarin, Moldoviţa, Morozova, Oleg Coşevoi, Speranţei, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Boghiceni: str. Boghiceni, Ruşilor parțial, în intervalul de timp între 14:00-18:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Ialoveni: or. Ialoveni: str. 31 August 1989, Alexandru Cristea, Alexei Mateevici, Cireșilor, Grigore Vieru, Izvoraș, Moldova, Poenița, Spicului, şos.Hînceşti, Timișoara, s. Dănceni: str. Dănceni 800 parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Ialoveni: str. 31 August 1989, Alexandru Cristea, Alexei Mateevici, Cireşilor, Ghiocel, Grigore Vieru, Ialoveni, Izvoraş, Moldova, Poeniţa, Spicului, şos.Hînceşti, Timişoara, s. Dănceni: str. Dănceni 800 parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Ruseştii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30-12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ruseştii Noi parțial, în intervalul de timp între 12:15-15:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ruseştii Noi parțial, în intervalul de timp între 15:45-18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Mileştii Mici: str. Mileştii Mici 1500, 9004, 9005 parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Costeşti: str. Albiniţa, Arhanghelul Mihail, Costeşti, Lăutarilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt st-la, Unirii str-la, s. Văratic: str. Văratic 9064 parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Hansca parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Leova: or. Leova: str. Cîmpiilor, Leova Or., Mendeleev parțial, în intervalul de timp între 10:00-11:10 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Leova: str. Mihai Kogălniceanu parțial, în intervalul de timp între 11:30-12:40 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Leova: str. Alexandru Marinescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cîmpiilor, Ion Luca Caragiale, Liviu Rebreanu, Mihai Eminescu, Renaşterii parțial, în intervalul de timp între 13:00-14:10 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

s. Sărata Nouă: str. Litoralului, Sărata Nouă, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Sărata Nouă: str. Sărata Nouă, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 11:00-17:30 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

Orhei: or. Orhei: str. Ciobanu Tamara, Constantin Negruzzi, Glavan Boris, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Donici parțial, în intervalul de timp între 09:25-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Donici: str. Donici, Livezilor str-la parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Străşeni: or. Străşeni: str. Exstravelant, or. Vatra: str. Mal.Drept Lac.Ghidighici, Ştefan Vodă, s. Cojuşna: str. Dimitrie Cantemir, Cojuşna parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru conectarea consumatorului nou

or. Străşeni: str. Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Chişinăului, Codrilor, Exstravelant, Ion Caraciobanu, Liviu Damian, Mihai Volontir, Mioriţa, Nicolae Gribov, Nicolae Sulac, Sfinţii Împăraţi Constantin, Straseni, şos. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ţărăncuţă, Victoriei, or. Vatra: str. Mal.Drept Lac.Ghidighici, Ştefan Vodă, s. Cojuşna: str. Dimitrie Cantemir, Cojuşna, s. Roşcani parțial, în intervalul de timp între 10:00-16:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Grebleşti parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Ştefan Vodă: s. Căplani parțial, în intervalul de timp între 09:45-15:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Căplani: str. Caplanî, Mihai Eminescu, Trandafilor parțial, în intervalul de timp între 13:30-18:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Căplani: str. Căplani 9005, 9005/1, 9016 ( cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Căplani: str. Căplani 9005, 9005/1, 9016 , 9999( cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Ermoclia: str. Alexandru Ioan-Cuza, Alexandru cel Bun, Dimitrie Cantemir, Izvoarelor, Mihai Viteazul, Molodejnaea, Sovetscaea, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15-17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Crocmaz: str. Chirov, Colhoznaea, Columna, Comsomoliscaea, Lenin, Păcii, Sovetscaea, s.Crocmaz, Şcolinaea parțial, în intervalul de timp între 12:00-16:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Brezoaia: str. Comsomoliscaea, Hersonscaea, Jirnovaea, Lenin, Molodejnaea, Nadrecinaea, Odesscaea, Brezoaea, s. Semionovca: str. Piotr Glivin, Semionovca, Zapadnîi parțial, în intervalul de timp între 14:00-18:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Alava, s. Brezoaia: str. Comsomoliscaea, Hersonscaea, Jirnovaea, Lenin, Molodejnaea, Nadrecinaea, Odesscaea, Brezoaea, s. Lazo: str. Serghei Lazo, s. Semionovca: str. Piotr Glivin, Semionovca, Zapadnîi, s. Volintiri parțial, în intervalul de timp între 14:00-18:00 pentru manevre operative de scurtă durata

Taraclia: s. Svetlîi: str. Lenin, Octeabriscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:15 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

s. Copceac: str. Cosmonavtov, Lenin, Molodejnaea, Pionerscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor