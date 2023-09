Deconectări programate de lumină, pentru 15 septembrie

or. Cricova: str. Cricova 9002, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Anenii Noi: str. Chişinăului, Garaj parțial, în intervalul de timp între 08:50-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Puhăceni parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric s. Mereni : str. Arhanghelul Mihail, Bucovinei, Mereni, Ştefan Neaga parțial, în intervalul de timp între 12:00-17:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Cahul: str. P.Rumeanţev, Teodor Nencev parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Alexandru Ioan Cuza : str. Ion Creangă, Mioriţa, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 13:00-18:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric s. Alexandru Ioan Cuza: str. Crutaia, Florilor, Gribov, Ion Soltîs, Izvoarelor, Mihail Frunze, Moskovskogo, Nicolai Pirogov, Serghei Lazo , Verhneaia, Veteranilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:50-12:40 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Baurci : str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Baurci , Carl Marx, Drujba , Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lenin str-la, Lesnaea, Mihail Frunze, Molodejnaea, Nadejdi, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Serghei Kirov, Serghei Lazo, Şcolinaea, Tcacenco, 8 Martie, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ferapontievca : str. Iurie Gagarin parțial, în intervalul de timp între 11:00-13:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric s. Ferapontievca: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:30-11:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric s. Dezghingea : str. Ciachira, Lenin, Mihail Tuhacevski, Pobeda parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ferapontievca: str. Grigore Cotovschi, Grigori Kotovski str-la, Iurie Gagarin, P.Cotovscogo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

or. Căuşeni: str. Mitropolit Varlaam, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Căuşeni: str. Malul Ştirbului, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:05-13:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Căuşeni: str. Alba Iulia parțial, în intervalul de timp între 14:00-18:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

s. Coşcalia: str. Alexei Mateevici, Coşcalia, Livezilor, Poleanicikin, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:40-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Zviozdocica parțial, în intervalul de timp între 09:55-17:55 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric