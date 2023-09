Deconectări programate de lumină, pentru 14 septembrie

or. Vatra: str. Constructorilor, Ion Pruncul, Petrăriei parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Truşeni: str. 31 August 1989, Basarabia, Constantin Stamati, Gheorghe Madan, Serghei Lazo , Vasile Alecsandri, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt st-la parțial, în intervalul de timp între 09:25-17:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric s. Truşeni: str. 1 Mai, 27 August, 27 August 1 str-la, 27 August 4 str-la, Constantin Stere, Dimitrie Cantemir , Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric com. Truşeni: str. Calea Ieşilor, Calea Truşenilor, Trușeni parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Anenii Noi: str. Anenii Noi, Chişinăului, Garaj, Lacului, Livezilor, Oziornaia, s. Ruseni : str. Căuşeni, Entuziaştilor, Independenţei, Livezilor, Luceafărul, Păcii, Ruseni , Tineretului, Victoriei, Viilor, 31 August, 9 Mai parțial, în intervalul de timp între 08:50-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bălţata, s. Dolinnoe , s. Maximovca : str.Academiei, Chişinăului, Dobrovolischi, Ion Creangă, Livezilor, Maximovca, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Şcolii, Timireazev, Vladimir Maiacovski, s. Sagaidac , s. Valea Coloniţei parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Hîrbovăţ: str. Alexandr Puşkin, Alioşin, Fadeeva, Gheorghi Jucov, Hîrbovăţ, Ioan Negură, N.Berzarin, Păcii, Stadionului parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Cahul: str. Dacilor, Griviţei şos., Mihail Şolohov, Păcii, Trandafirilor, Unirii, Vlad Ţepeş parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cotihana : str. Cotihana 8, 31, 9003, s. Moscovei : str. Moscovei 80, 9300, 9307, 9316, 9686 ( cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Vulcăneşti: str. Sov.Moldavii, Şciorsa parțial, în intervalul de timp între 09:30-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Tomai: str. Cosmonavtov, Mihail Frunze, Voinov Internaţionalistov parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Baurci: str. 40 Let Octeabrea, 50 Let Octeabrea, 8 Martie, 9 Mai, Baurci, Mihail Frunze, Serghei Kirov parțial, în intervalul de timp între 09:00-13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Baurci: str. Carl Marx, Ivan Turghenev parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Tvardiţa: str. Ciapaeva parțial, în intervalul de timp între 13:00-16:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Dezghingea: str. Alexei Ivanov, Budionnîi, Diubina str-la, Dovjenco, Dubinina, Dzerjinscogo, Gherman Titov, Gherţena, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Mihail Şolohov, Mihail Tuhacevski, Oleg Coşevoi, Pavel Dubin, Pobeda, Serghei Lazo, Serghei Tiulenin, Serghei Tiulenin str-la, Vlasenco, Volghina str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric