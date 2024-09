Deconectări programate de lumină, pentru 1 octombrie

01.10.2024

Chişinău, sectorul Botanica: str. Alexandru Boldur 1, 1A, 9-11, 15-19, 4-6,10-20, 9999, Băcioii Noi 1-7, 11-19, 25, 25/1, 29, 31, 2-14, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 14/15, 18, 30, 999, Băcioii Noi str-la 3, 9/1, 18, Gheorghe Bezviconi 5, 11, 15, 17, 21, 6-12, 16, Gheorghe Cucereanu 4, 8, 12, 30, 19, 69, Gheorghe Cucereanu str-la 1-5, 28, Imaşului 4, 12-28, Imaşului str-la 2, Munceşti 600-654, 682-696, 702-706, 605, 9999, Muzelor 2-6, 10, 14-20, 3-7, 15-21, Păşunilor 1F, 5, 10/1, Revaca 2, 2A, 2B, 2b, 2C, 2D, 3, 6, 6A, Revaca str-la 2-4, Valentin Zarzăr 1-3, 3B, 7, 11, 17-25, 31, 37, 4-16, 28-38, Valentin Zarzăr str-la 3A, 15, 27, 35, 4A, 10, 16, 26-28, Vitalie Tulnic 1-23, 4-8, 16-20 în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: com. Băcioi: str. Băcioi, Dumbrava, Lacului parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Centru: str. Cişmele 33-35, 39-41, Crizantemelor 3-9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 15, 19-21, 25, 6, 10, 14-22, Ialoveni 32, 32/1, 26-42, 52, 52/1, 62-64, 33-41, 47-55, 59-61, 67, 67A, 303, 9999, Spicului 1, 8, Vîlcele 33-39, 43, 34-36, 40, 46 în intervalul de timp între 08:50-16:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Alexei Şciusev 55 în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Igor Vieru 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, Mircea cel Bătrîn 32, 32/2, 32/3, 32/4, 32/6, 32/7, 32/8, 32/10, 34/6, 9999 în intervalul de timp între 09:40-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: or. Vadul lui Vodă: str. Vadu lui Vodă sat 9089 în intervalul de timp între 09:50-17:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Vadul lui Vodă: str. Vadul lui Vodă 9057, 9061, 9063, 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: s. Budeşti: str. Budești parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Budeşti: str. Aron Pumnul, Budeşti, Humuleşti, Romantică, Studenţilor, Toamnei, Şoimilor parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Alexandru Botezatu 1, 7-11, 2-4, Petru Rareș 38, 59, Romana 24-26, 30/1, 32 în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Anenii Noi: or. Anenii Noi: str. Anenii Noi, Anina, Emil Loteanu, Florilor, Ion Soltîs, Morilor, Nicolae Sulac, Voievozilor, Zimbrului, s. Balmaz: str. Balmaz, Pădurii, s. Ciobanovca: str. Octombrie, Ciobanovca, Tineretului, s. Fîrlădeni: str. Fîrlădeni 9185, s. Mirnoe: str. Mirnoe, Molodejnaea, s. Troiţa Nouă: str. Bendescaea, Ismail, Miciurin, Rîului, Troiţa Nouă parțial, în intervalul de timp între 08:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Albiniţa: str. Albiniţa, Chişinăului, Fîntînilor, Fîntînilor str-la parțial, în intervalul de timp între 08:45-10:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Bulboaca: str. A.Donici, Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bulboaca, Decebal, Fîntînilor, Mihai Eminescu, Miron Costin, Toma Ciorbă, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 14:00-18:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Cobusca Veche: str. Cobusca Veche, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Basarabeasca: or. Basarabeasca: str. Cerneakovski, Ivan Cerneahovski str-la, Karl Marx, Maxim Gorki, Melinicinîi str-la, Mihail Frunze, Ogorodnaea, Trudovaea, Vasilii Ceapaev, Şciors parțial, în intervalul de timp între 09:30-12:30 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Basarabeasca: str. Chişinăului, Karl Marx, Octeabriscaea, Profsoiuznaea, Sadovaea, Sportivă, Trudovaea, Şkolinaea parțial, în intervalul de timp între 13:00-15:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

or. Basarabeasca: str. Karl Marx, Trudovaea, Şkolinaea parțial, în intervalul de timp între 15:15-20:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

Cahul: s. Bucuria parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:15 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

Cantemir: s. Crăciun parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. Denici, Diacenko str-la, Geologului, Lenin, Sovetscaea, Svetlaea parțial, în intervalul de timp între 14:00-16:00 pentru conectarea consumatorului nou

or. Ceadîr-Lunga: str. Bugeacului, Cecanova, Dzerjînski, Jeleabov, Karl Marx, Karl Marx str-la, Lenin, Lunacearski, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Lomonosov, Molodejnaea, Proezdnaia, Telman, Volgograd parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Ceadîr-Lunga: Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Babkov, Budionnîi, Budionnîi str-la, Bugeacului, Ceaikovski, Cecanova, Ciachira, Dimitrie Cantemir, Dzerjînski, Engels, Ghenovîh, Ion Soltîs, Ion Soltîs str-la, Ismail, Jeleabov, Karl Marx, Karl Marx str-la, Kutuzov, Kutuzov str-la, Lenin, Lenin str-la, Lunacearski, Maxim Gorki, Metaliştilor, Metaliştilor str-la, Miciurin, Mihail Lomonosov, Molodejnaea, Nagornaea, Nicolai Gogol, Nicolai Gogol str-la, Pervomaischii str-la, Polevaea, Proezdnaia, Proletarilor, Sovetică str-la, Sovetscaea, Stepei str-la, Şciors str-la, Şcolinaea str-la, Tanasoglo, Tanchiştilor, Telman, Tihii, str-lă, Tkacenko, Voinov Internaţionalistov, Volgograd, Voroşilov, Voroşilov str-la, Zavodscaea, 9 Ianuarie, 1 Mai, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Tomai: str. 1 Mai, 28 Iunie, Alexandr Puşkin, Calinina, Chirov, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Comsomolischii str-la, Cosmonavtov, Cuibîşeva, E.Dimcioglo, Gheorghi Jucov, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Karl Marx, Karl Marx, Lenin, Lesnaea, Malinovschi, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, Mira, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Pobedî, Priozernaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Stepnaea, Sverdlova, Şcolinaea, Tomai, Vladimir Vîsoţki, Voinov Internaţionalistov, Voroşilov, Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Tomai: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

s. Chirsova: str. Iurie Gagarin, Lenin, Mira, Sadovaea parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

Călăraşi: s. Bahmut: str. Bahmut, Calea Ieşilor, s. Bahmut st.: str. Bahmut, Ciocîrliei, Stanţia Bahmut parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Căuşeni: s. Săiţi: str. Mihail Sadoveanu, Săiţi, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:00-13:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Sălcuţa parțial, în intervalul de timp între 09:55-17:55 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 14:00-19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Plop-Ştiubei: str. Izvoarelor, M. Eminescu, Plop-Ştiubei, Sfîntul Dumitru, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:05-17:05 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Coşcalia: str. Coşcalia, Livezilor parțial, în intervalul de timp între 14:00-18:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Cimişlia: s. Bogdanovca Veche: str. Bogdanovca Veche, Sovetkaia parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:30 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

s. Bogdanovca Veche: str. Bogdanovca Veche, Gvardeiscaea parțial, în intervalul de timp între 12:00-18:00 pentru lucrări de reparație a echipamentului electric

Criuleni: or. Criuleni: str. 31 August 1989, Criuleni, s. Zolonceni: str. Independenţei, Zolonceni parțial, în intervalul de timp între 08:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Izbeşte: str. Izbeşte 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Hîrtopul Mare: str. Hîrtopul Mare parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Hînceşti: s. Lăpuşna: str. 50 Let Octeabrea, Alexandru Lăpuşneanu, Doina, Hînceşti, Matrosov, Serghei Kirov, Serghei Kirov str-la, Sovetov, Umanscogo, Vladimir Maiacovski, Zimbrului, Şelepukina, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:30-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Anini: str. Anini 9005, s. Lăpuşna: str. Grigore Cotovschi, s. Rusca: str. Rusca 61, 61a parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bratianovca: str. Bratianovca 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Buţeni: str. Buţeni, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Grigore Vieru, Ion Vatamanu parțial, în intervalul de timp între 09:10-11:10 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Buţeni: str. Buţeni, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 11:30-13:10 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Ialoveni: s. Zîmbreni: str. Zîmbreni, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:45-10:45 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Razeni: str. Odesa, s.Rezeni parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Misovca parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Leova: or. Leova: str. Alexei Mateevici, Alexei Şciusev, Basarabeanca, Boldeşti-Scaieni , Boris Glavan, Burebista, Cahului, Cîmpiilor, Columna, Dimitrie Cantemir, Dragoş Vodă, Dudnic, Frumuşica, Gribova, Independenţei, Ion Luca Caragiale , Ion Neculce, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Leova Or., Liviu Damian, Liviu Rebreanu, Matei Basarab, Mendeleev, Mendeleev str-la, Mihai Eminescu, Mihai Kogălniceanu, Mihai Kogălniceanu str-la, Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Muşatinilor, Nucarilor, Prieteniei, Renaşterii, Rozaliea, Stepelor, Suvorov, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tudor Arghezi, Unirii, Vasile Alecsandri, Vatlina, Victoria, Zona de odihnă, 31 August, s. Sîrma: str. Sîrma, s. Tochile-Răducani: str. Tochile-Răducani parțial, în intervalul de timp între 09:30-20:00 pentru manevre operative de scurtă durata

or. Leova: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Vlăhuţă, Aurel Vlaicu, Barbu Lăutaru, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cahul, Ciprian Porumbescu, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi str-la, Constantin Stamati, Constantin Stere, Constructorilor, Dacia, Decebal, Decebal str-la, Florilor, George Coşbuc, George Coşbuc str-la, Grigore Ureche, Grigore Ureche str-la, Independenţei, Ioan Vodă, Lacului, Livezilor, Liviu Damian, Liviu Deleanu, Maria Drăgan, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mihalcea Hîncu, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Dosoftei str-la, Mitropolit Petru Movilă, Mitropolit Varlaam, Nicolae Iorga, Nicolae Milescu Spătaru, Petru Rareş, Petru Zadnipru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Tighicianului, Unirii, Valul lui Traian, Valul lui Traian str-la, Vasile Lupu, Victor Crăcescu str-la parțial, în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Tochile-Răducani parțial, în intervalul de timp între 09:30-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Nisporeni: s. Selişte: str. Selişte, Suveranităţii parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cioreşti parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Orhei: or. Orhei: str. Extravilan, Serghei Lazo, Păcii parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Orhei: str. Unirii parțial, în intervalul de timp între 09:00-12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Jeloboc, s. Piatra: str. Piatra 608 parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cucuruzeni parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Step-Soci: str. Boris Glavan, Mihai Eminescu, Stepi-Socii, Tineretului, Vasile Lupu, s. Zorile: str. Zorile 658 parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Susleni parțial, în intervalul de timp între 13:00-14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Străşeni: or. Străşeni: str. Mihai Eminescu 15, s. Vorniceni: str. Eugen Coca, George Coşbuc, Mihai Eminescu, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Varlaam, Nicolae Testemiţeanu, Petru Rareş, Vasile Marin, Veronica Micle, Voiciulis, Vorniceni, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Lozova: str. G.Botnaru, G.Posadov, Guţuleavca, Guţuleavca str-la, Oanţa, s.Lozovo, Ştefan Grosu , Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Lozova: str. G.Botnaru, s.Lozovo, Ştefan Grosu parțial, în intervalul de timp între 14:30-19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Ştefan Vodă: or. Ştefan-Vodă: str. Boris Glavan, Florilor., Ion Creangă, Livezilor, Mihai Eminescu, Nicolae Testemiţeanu, P.Dudnic, Serghei Lazo, Suvorovo, Trandafirilor, Valea Verde, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Zona industiala, 28 Iunie, s. Slobozia: str. Grigore Cotovschi, Slobozia, s. Ştefăneşti parțial, în intervalul de timp între 11:00-17:00 pentru manevre operative de scurta durata

or. Ştefan-Vodă: str. Alexandru cel Bun, Boris Glavan, Cetatea Albă, Dimitrie Cantemir, Livezilor, Mihail Frunze, Păcii, Zona industiala parțial, în intervalul de timp între 09:15-17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Brezoaia: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 11:00-18:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Popeasca: str. 27 August, 31 August 1989, Cazacu Ion, Comsomoliscaea, Florilor, Grigore Cotovschi, Grigore Vieru, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Molodejnaea, Păcii, s.Popeasca, Sovetscaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 11:00-17:00 pentru conectarea consumatorului nou